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Desesperada búsqueda en Corrientes: desapareció una docente de 52 años hace más de una semana

La mujer se desempaña como docente en la Escuela N°626, ubicada en el paraje rural El Malezal, en el distrito de Esquina. La última comunicación con la familia vía WhatsApp fue el 7 de octubre.

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Policía de Corrientes
Nanci Godoy dejó de comunicarse con su familia desde el miércoles 7 de octubre. Foto: Policía de Corrientes
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La Policía de Corrientes reportó la desaparición de una docente de 52 años llamada Nancy Godoy el pasado martes 6 de octubre. Desde entonces, la mujer es intensamente buscada en la provincia del norte argentino.

Los primeros datos de la investigación sostienen que la directora del colegio se dirigía a dar clases como lo hacía asiduamente a la Escuela N°626, ubicada en el paraje rural El Malezal del distrito Esquina. Sin embargo, según sus propios compañeros de trabajo, la mujer nunca habría llegado al lugar.

Ahora bien, la última comunicación que mantuvo Nanci con sus allegados fue el miércoles 7 de octubre. Su hijo indicó que fue a través de un mensaje de WhatsApp, pero que después de ese chat no volvió a contestar.

La denuncia por la desaparición de la docente se hizo una semana después

Su familia realizó la denuncia por desaparición este jueves 15 de octubre en la comisaría de Esquina, es decir, una semana después de que la mujer fuera vista por última vez.

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Su hijo sostuvo a las autoridades policiales que creían que no podía comunicarse por el mal tiempo y el temporal que azota desde hace días a la provincia de Corrientes.

Pero al dirigirse al colegio donde da clases Nanci pudieron constatar que la docente tampoco se había presentado allí desde el martes pasado.

Comunicado por la desaparición de Nanci Godoi
La búsqueda de Nanci Godoy comenzó este jueves 15 de octubre, pero la desapareció la semana pasada. Foto: Policía de Seguridad de Corrientes

El objetivo de los efectivos es determinar los últimos movimientos de Nanci y qué pudo haber pasado con ello. En este sentido, el área del colegio de El Malezal. Sin embargo, los agentes manifestaron que se trata de una zona de muy difícil acceso y eso dificulta las tareas de peritaje.

Destrozos y suciedad en los alrededores del colegio

Otro dato que llama la atención de los investigadores es que los vecinos de ese paraje rural se presentaron en la escuela para colaborar con la búsqueda de la docente, pero se encontraron con destrozos, objetos rotos y suciedad en varios sitios del lugar, según indicó Impacto Corrientes.

Hay que decir que como institución educativa se encuentra en una zona rural no es posible llegar en automóvil, al menos, en su recorrido completo. Si bien, en la primera parte del tramo hacia la escuela, es posible conducir un vehículo, en la segunda parte, la única manera de seguir es a caballo.

Cómo avanza la causa por la desaparición de la docente

Tanto la familia como el propio Ministerio de Seguridad de la provincia de Corrientes ha difundido un comunicado con las características físicas de Nanci Godoy para que las personas -en caso de verla- puedan reconocerla de inmediato y aporten datos de su paradero.

La mujer de 52 años tiene tez morena, contextura mediano, cabello y ojos de color marrón, mide 1,65 metros y no tiene tatuajes. También indicaron que posee una cicatriz en la nariz y que suele llevar el pelo recogido.

Los datos que se pueden aportar de la docente se pueden comunicar a la Comisaría de Pueblo Libertador (3777-628664), que está llevando al caso, o llamando al servicio de emergencias policial de la provincia, línea 101.

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