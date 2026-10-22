Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: detuvieron al presunto femicida y ya son cinco los arrestados en la causa

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy en Corrientes sumó dos nuevos detenidos, entre ellos Ireneo Zarza, señalado como el presunto femicida de la docente. El hombre trabajaba como capataz en la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que la mujer daba clases. Con los últimos arrestos, ya son cinco las personas detenidas en la causa.

Quién es Ireneo Zarza y por qué lo detuvieron

La detención de Zarza se concretó luego de que se ordenaran dos nuevos arrestos durante la noche del miércoles. El otro detenido es un trabajador rural de apellido Sandoval.

Los investigadores reunieron testimonios que ubican al capataz en un puesto conocido como “tapera”, situado a unos 150 metros de la escuela rural, durante las horas anteriores a la desaparición de Godoy, ocurrida el 7 de octubre en el departamento de Esquina.

De acuerdo con esas declaraciones, Zarza solía dormir en ese lugar y consumir whisky. Los testigos también señalaron que, en determinadas circunstancias, manifestaba comportamientos agresivos.

La Fiscalía incorporó esos relatos entre los elementos que sustentan sus sospechas y ahora busca establecer qué participación pudo haber tenido el trabajador en la desaparición de la docente.

Nancy Estela Godoy, docente desaparecida en Corrientes. Foto: redes sociales.

La sospecha sobre Rosa Leguizamón y los objetos encontrados en un allanamiento

Otra de las personas investigadas es Rosa Leguizamón, detenida el martes junto a su pareja, Nahuel Rojas, por presunto encubrimiento agravado. Los investigadores consideran que la mujer podría haber facilitado el supuesto crimen.

Entre las inconsistencias detectadas figura la información que Leguizamón le habría dado a Godoy sobre la posibilidad de regresar a Esquina durante el fin de semana. También se investigan contradicciones vinculadas con la fecha en la que la sospechosa aseguró que asistiría a una fiesta de doma en Sauce.

Durante un allanamiento realizado en una propiedad de Leguizamón en esa localidad, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente.

Las prendas serán exhibidas a los familiares para intentar confirmar si eran de Godoy. Además de Zarza, Sandoval, Leguizamón y Rojas, permanece detenido Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.

Comunicado por la desaparición de Nancy Godoy Foto: Policía de Seguridad de Corrientes

Qué se sabe de la búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes

La causa pasó a concentrarse en la hipótesis de un homicidio. Según la información que trascendió, los investigadores ya no trabajan sobre la posibilidad de encontrar a la docente con vida.

Como parte de las próximas medidas, la Fiscalía tiene previsto realizar dos nuevas entrevistas y obtener muestras de ADN de la hermana y del hijo de Godoy.

El material genético permitiría efectuar comparaciones en caso de encontrar restos humanos durante los rastrillajes que se desarrollan en la zona. Por el momento, el cuerpo de Nancy Godoy no fue encontrado y la investigación continúa para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades de los sospechosos.