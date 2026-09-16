comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego: la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

Se trata de ocho integrantes de la Infantería de Marina estadounidense que participan de un intercambio de expertos con efectivos argentinos en Ushuaia.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Marines estadounidenses en Tierra del Fuego?: denuncian una rotación permanente de tropas y equipamiento militar.
¿Marines estadounidenses en Tierra del Fuego?: denuncian una rotación permanente de tropas y equipamiento militar. Foto: agendamalvinas.com.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La presencia de los Marines en Estados Unidos en Tierra del Fuego generó un revuelo en las últimas horas, luego de que la Armada Argentina confirmara que ocho integrantes de la fuerza estadounidense realizan actividades de entrenamiento junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4).

Según informaron, se trata de un intercambio de expertos centrado en técnicas para desenvolverse en zonas de baja montaña y condiciones de frío extremo. La actividad comenzó el 8 de septiembre y está prevista hasta el próximo 22.

Marines en Tierra del Fuego Foto: X

Qué hacen los Marines de Estados Unidos en Tierra del Fuego

El entrenamiento se desarrolla en distintos escenarios de la zona de Ushuaia y contempla prácticas vinculadas con el desplazamiento y la supervivencia en ambientes de montaña. Entre las actividades previstas se encuentran:

  • Desplazamientos con esquí alpino.
  • Uso de raquetas y crampones.
  • Técnicas de cordada.
  • Maniobras de autodetención.
  • Procedimientos de supervivencia en condiciones de frío extremo.

En este mismo sentido, la Armada Argentina explicó que el objetivo es compartir conocimientos y experiencias entre integrantes de ambas fuerzas, tanto mediante actividades teóricas como prácticas. Además, señaló que este tipo de intercambio con personal estadounidense se lleva adelante en Ushuaia desde 2017.

Contenido Recomendado

Aseguran la existencia de una rotación permanente de marines estadounidenses en unidades militares de Tierra del Fuego

Aseguran la existencia de una rotación permanente de marines estadounidenses en unidades militares de Tierra del Fuego

Cuándo terminarían la Base Naval de Ushuaia:el Gobierno definió una fecha clave para la obra

Cuándo terminarían la Base Naval de Ushuaia: el Gobierno definió una fecha clave para la obra

Desde la Embajada de Estados Unidos también se presentó la actividad como parte de la cooperación bilateral en materia de defensa. Según esa explicación, este tipo de visitas se realiza con la invitación y el consentimiento del país anfitrión.

Marines de Estados Unidos entrenan junto a la Armada Argentina en Tierra del Fuego. Fuente: X

La presencia militar estadounidense generó un revuelo en la provincia

La confirmación de la presencia de los ejércitos encendió las alarmas en Tierra del Fuego, debido a que se trata de una zona de importancia estratégica por su ubicación cerca del Atlántico Sur y la Antártida.

En este sentido, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó públicamente el despliegue y reclamó información al Gobierno nacional. Entre otros puntos, planteó dudas sobre la autorización necesaria para el ingreso y permanencia de personal militar extranjero en territorio argentino.

El episodio se conoce además mientras el Gobierno nacional avanza en proyectos vinculados con la infraestructura militar en Tierra del Fuego. La semana pasada, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno recorrieron en Ushuaia el predio donde está proyectada la Base Naval Integrada.

Base NavalTierra del FuegoEstados Unidos
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei

    ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei

  2. José López y los hermanos Schoklender fueron condenados por la causa Sueños Compartidos:absolvieron a Julio de Vido

    José López y los hermanos Schoklender fueron condenados por la causa Sueños Compartidos: absolvieron a Julio de Vido

  3. Veteranos regresaron a Malvinas, denunciaron un inusual despliegue militar y encendieron las alarmas

    Veteranos regresaron a Malvinas, denunciaron un inusual despliegue militar y encendieron las alarmas

  4. Amplio consenso para crear el área marina protegida Agujero Azul

    Amplio consenso para crear el área marina protegida Agujero Azul

  5. Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner ante la ONU que ya defendió a Lula da Silva

    Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner ante la ONU que ya defendió a Lula da Silva
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego:la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego: la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

Malvinas:cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Economía

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un PBI proyectado del 4% y una inflación del 18%

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un PBI proyectado del 4% y una inflación del 18%

Polémica en la privatización de AySA:los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Internacionales

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos:hay al menos 20 muertos

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos: hay al menos 20 muertos

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados:quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026:vuelos, alojamiento y un presupuesto que sorprende a los argentinos