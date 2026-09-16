Entrenamiento militar en Tierra del Fuego: la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

¿Marines estadounidenses en Tierra del Fuego?: denuncian una rotación permanente de tropas y equipamiento militar. Foto: agendamalvinas.com.ar

La presencia de los Marines en Estados Unidos en Tierra del Fuego generó un revuelo en las últimas horas, luego de que la Armada Argentina confirmara que ocho integrantes de la fuerza estadounidense realizan actividades de entrenamiento junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4).

Según informaron, se trata de un intercambio de expertos centrado en técnicas para desenvolverse en zonas de baja montaña y condiciones de frío extremo. La actividad comenzó el 8 de septiembre y está prevista hasta el próximo 22.

Marines en Tierra del Fuego Foto: X

Qué hacen los Marines de Estados Unidos en Tierra del Fuego

El entrenamiento se desarrolla en distintos escenarios de la zona de Ushuaia y contempla prácticas vinculadas con el desplazamiento y la supervivencia en ambientes de montaña. Entre las actividades previstas se encuentran:

Desplazamientos con esquí alpino.

Uso de raquetas y crampones.

Técnicas de cordada.

Maniobras de autodetención.

Procedimientos de supervivencia en condiciones de frío extremo.

En este mismo sentido, la Armada Argentina explicó que el objetivo es compartir conocimientos y experiencias entre integrantes de ambas fuerzas, tanto mediante actividades teóricas como prácticas. Además, señaló que este tipo de intercambio con personal estadounidense se lleva adelante en Ushuaia desde 2017.

Desde la Embajada de Estados Unidos también se presentó la actividad como parte de la cooperación bilateral en materia de defensa. Según esa explicación, este tipo de visitas se realiza con la invitación y el consentimiento del país anfitrión.

Marines de Estados Unidos entrenan junto a la Armada Argentina en Tierra del Fuego. Fuente: X

La presencia militar estadounidense generó un revuelo en la provincia

La confirmación de la presencia de los ejércitos encendió las alarmas en Tierra del Fuego, debido a que se trata de una zona de importancia estratégica por su ubicación cerca del Atlántico Sur y la Antártida.

En este sentido, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó públicamente el despliegue y reclamó información al Gobierno nacional. Entre otros puntos, planteó dudas sobre la autorización necesaria para el ingreso y permanencia de personal militar extranjero en territorio argentino.

El episodio se conoce además mientras el Gobierno nacional avanza en proyectos vinculados con la infraestructura militar en Tierra del Fuego. La semana pasada, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno recorrieron en Ushuaia el predio donde está proyectada la Base Naval Integrada.