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Aseguran la existencia de una rotación permanente de marines estadounidenses en unidades militares de Tierra del Fuego

Así lo afirma una investigación realizada por el medio especializado Agenda Malvinas y divulgada por Diario Huarpe. El movimiento de efectivos y equipamiento en Ushuaia podría responder a un esquema de rotación que se habría repetido durante los últimos meses. Los detalles.

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Base Naval en Tierra del Fuego.
Base Naval en Tierra del Fuego. Foto: captura video Viory.
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La circulación de personal y equipamiento táctico en el aeropuerto de Ushuaia habría dejado al descubierto, según Agenda Malvinas, un esquema de relevos de efectivos estadounidenses que se desarrollaría de manera periódica en unidades militares de Tierra del Fuego.

De acuerdo con lo publicado por ese medio, contingentes de entre 20 y 30 efectivos estadounidenses participarían de actividades junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4) y realizarían ejercicios de reconocimiento y entrenamiento en zonas de valles y glaciares de la provincia.

Base naval en Ushuaia
Según Agenda Malvinas, los contingentes estarían integrados por grupos reducidos de efectivos. Foto: Zona Militar

La información se habría conocido a partir de registros fotográficos difundidos por Agenda Malvinas el miércoles 9 de septiembre, difundida por otros medios como Diario Huarpe en los que se observarían mochilas tácticas y equipamiento militar sobre la pista del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia.

A su vez, testimonios atribuidos a personas cercanas a la Base Naval Ushuaia habrían señalado que no se trataría de una visita técnica aislada, sino de un esquema que se habría repetido durante los últimos meses.

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Las actividades denunciadas incluirían ejercicios de reconocimiento y entrenamiento en zonas de montaña. Foto: agendamalvinas.com.ar

En este sentido, los grupos estarían integrados por entre 20 y 30 integrantes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos (USMC) y personal de fuerzas especiales vinculadas al Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

¿Qué actividades realizarían los efectivos estadounidenses?

Las fuentes militares consultadas por Agenda Malvinas habrían aportado detalles sobre las actividades que desarrollarían los contingentes en el extremo sur argentino.

Entre ellas se encontrarían:

  • Reconocimiento del terreno: los efectivos realizarían tareas de reconocimiento, marcha y supervivencia en zonas montañosas, valles y glaciares cercanos a Ushuaia.
  • Entrenamiento conjunto: parte de las actividades se desarrollarían junto al BIM 4, ubicado en el área de la Base Aeronaval Ushuaia.
  • Alojamiento y apoyo logístico: según el medio, los militares utilizarían instalaciones correspondientes al antiguo edificio de la aeroestación civil de la ciudad.

El objetivo de estas actividades estaría relacionado con el entrenamiento en condiciones propias del clima subantártico, aunque no se conocieron públicamente todos los detalles de los ejercicios mencionados.

Los militares estadounidenses realizarían actividades junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4. Foto: X/@Zonamilitar1

Equipamiento militar y supuestos depósitos en Ushuaia

Otro de los aspectos señalados por Agenda Malvinas estaría relacionado con el equipamiento utilizado por los contingentes estadounidenses.

Según el medio, los militares circularían por el aeropuerto con bolsos y mochilas tácticas de características militares, algunos de ellos con sistemas de anclaje MOLLE y colores utilizados habitualmente por las fuerzas estadounidenses.

Aseguran la existencia de una rotación permanente de marines estadounidenses en unidades militares de Tierra del Fuego. Foto: captura video Viory.

La publicación también sostiene que los efectivos ingresarían al país con equipamiento de comunicaciones, sensores y otros elementos tecnológicos de uso militar.

De acuerdo con esa versión, parte de esos materiales permanecería posteriormente almacenada en instalaciones vinculadas al BIM 4 en Ushuaia. Sin embargo, el alcance de ese supuesto acopio y la existencia de un inventario público de dichos elementos no fueron precisados en la información difundida.

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