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El horror detrás de una casa en Esquel: una mujer y sus tres hijos habrían vivido aislados durante cuatro años

El hombre quedó detenido y está acusado por presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona. Las víctimas están bajo supervisión médica.

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Miguel Edgardo Battista, el bioquímico acusado por presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona.
Miguel Edgardo Battista, el bioquímico acusado por presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona. Foto: Mision-ar / Virus Shield Biosciences
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Un bioquímico fue detenido por por presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona en perjuicio de su familia. Su mujer y sus tres hijos, de 19, 17 y 13 años, vivieron durante cuatro años dentro de una casa en Esquel, Chubut, y, a medida que transcurría el tiempo los vecinos comenzaron a verlos cada vez menos.

El caso se dio a conocer por la intervención de los vecinos de la familia, quienes sospechaban que algo ocurría en ese hogar. Según sus testimonios, el único que podía entrar y salir de la casa era el bioquímico Miguel Edgardo Battista, de 71 años.

Los testimonios de los vecinos

La situación era de terror: durante la madrugada se escuchaban gritos y las ventanas siempre estaban cerradas y tapadas con papeles y telas. Ocasionalmente se podía ver a la madre o a una de las niñas mirando por la vidriera. En la vereda había basura acumulada y el pasto estaba crecido, lo que parecía mostrar una casa abandonada.

Battista salía a hacer las compras y recibía la comida por delivery, pero siempre en un horario en el que no había mucho movimiento en la calle. “Nunca nadie vio a estos tres chicos en ningún momento. Venía el de Internet y salía él. Venía el súper, y salía él”, contó una vecina en diálogo con TN.

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La familia se mudó a la zona en 2022 y una de las advertencias para los vecinos fue que los adolescentes “nunca fueron a la escuela ni salieron de esa casa”. ”Nunca tuvieron contacto con el afuera”, dijo otro vecino.

Al parecer, la única salida para los hermanos era ir al patio delantero de la casa. A veces se los veía cuando ya no estaba el sol. Y cuando alguien pasaba y los saludaba, ellos automáticamente volvían a ingresar a la vivienda. Estas apariciones dejaron de suceder con el tiempo.

Según uno de los testigos, el único registro fue de un nene que pasó caminando por la cuadra “y en una de las ventanas vio a una nenita que lo saludaba”. “Volvió a contarle a la madre como si fuese una película de terror”, contaron.

Incluso, una mujer que vive allí desde antes que se instalara la familia dijo que pensó que los chicos tenían algún problema en su desarrollo porque no tenían interacción con nadie.

La mujer del bioquímico padece una enfermedad terminal

Los médicos detectaron un cuadro oncológico terminal a la esposa del bioquímico, quien en más de una oportunidad también apareció en la ventana. “Siempre estaba con un turbante en la cabeza y se ponía en la ventana a mirar a la nada, al horizonte. Vos la saludabas y no te hacía ni gestos”, reveló un declarante.

La denuncia que salvó a la familia

El caso se dio a conocer en la Justicia luego de una denuncia realizada el 10 de octubre. A partir de ese momento se inició una investigación judicial.

Los profesionales intentaron entrevistar a los integrantes de la familia, pero el hombre no los dejó. Entonces intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia y se ordenó un allanamiento que terminó con el cautiverio de la mujer y sus tres hijos.

La Justicia ordenó la prisión preventiva del bioquímico que encerró a su familia durante cuatro años.
La Justicia ordenó la prisión preventiva del bioquímico que encerró a su familia durante cuatro años. Foto: Ministerio Público Fiscal

Las víctimas quedaron bajo supervisión médica, psiquiátrica y psicológica y la Justicia ordenó la prisión preventiva de Battista por diez días, quien también deberá someterse a una evaluación psiquiátrica para establecer si es imputable, según la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato.

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