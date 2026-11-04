comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Le colocaron un implante anticonceptivo, sufrió necrosis en el brazo y ahora imputaron a la médica que realizó el procedimiento

El hecho ocurrió en marzo de este año en el Hospital Rawson de Chubut. La investigación lleva más de seis meses y la médica obstetra fue imputada por “lesiones culposas graves”

Canal 26 | Policiales
Por Canal 26 | Policiales
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Chubut: imputaron a una obstetra tras un implante anticonceptivo que generó necrosis
Chubut: imputaron a una obstetra tras un implante anticonceptivo que generó necrosis Foto: Ministerio Público Fiscal
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En las últimas horas, la Justicia de Chubut dio a conocer la imputación por el delito de “lesiones culposas graves” de una médica obstetra que se desempeña en el Hospital de Rawson, ubicado en la provincia del sur argentino. Este hecho está ligado a un procedimiento quirúrgico que derivó en una necrosis en el brazo de una paciente de 22 años y ocurrió el pasado 20 de marzo.

Según consta el expediente judicial, la joven comenzó a manifestar dolores en la extremidad luego de colocarse un implante anticonceptivo y, de inmediato, acudió a urgencias donde le dijeron que sufría dicha afección.

En la audiencia en la que estuvieron presentes todas las partes, la víctima indicó que a partir de la intervención comenzó a sufrir severas consecuencias en su salud. Más allá de que lograron quitarle la sustancia que habría provocado la necrosis, su rutina diaria cambió por completo.

Según sus propias palabras, su objetivo, a principio de año, era ingresar a la escuela de agentes de policía de la provincia de Chubut y, debido a su estado de salud, no pudo concretar los trámites necesarios para inscribirse.

Contenido Recomendado

Nació como puerto a fines del siglo XIX, quedó aislado por una ruta y décadas después una familia lo convirtió en refugio

Cabo Raso, paraje de Chubut

En 2015, un incendio arrasó 7.000 hectáreas de bosque en Chubut:11 años después, plantaron 20.000 árboles para recuperarlo gracias a un colaboración entre Argentina y Alemania

En 2015, un incendio arrasó 7.000 hectáreas de bosque en Chubut: 11 años después, plantaron 20.000 árboles para recuperarlo gracias a un colaboración entre Argentina y Alemania

La investigación de la Justicia de Chubut

Por el momento, la principal hipótesis de la Fiscalía de Rawson que lleva a cabo la investigación del caso es que, durante la colocación del implante, la médica habría utilizado una sustancia que aún no pudo ser identificada por las autoridades.

Foto: Policía de Chubut
El caso está a cargo de la Fiscalía de Rawson. La investigación continuará por seis meses más.

Por otra parte, la profesional tampoco habría usado un producto anestésico identificado como lidocaína. En este sentido, de acuerdo a la pericia policial, el primer medicamento habría provocado la lesión en el brazo izquierdo, según detalló TN.

Cómo avanzará la causa

La Fiscalía de Rawson continuará con el análisis de las órdenes médicas y la historia clínica de la víctima. La audiencia concluyó con un pedido por parte de la jueza Laura Martini para seguir profundizando la investigación por al menos seis meses para luego tomar una decisión.

Detuvieron a un hombre en Chubut que tenía una orden de captura

Agentes de la Comisaría Seccional Primera de Chubut detuvo a un hombre de 38 años, identificado como Ángel Luciano C., que tenía pedido de captura.

El arresto se concretó cerca de las 22:35 horas en la ciudad de Trelew mientras la Policía realizaba un operativo de patrullaje preventivo. En tanto, el sujeto se encontraba caminando en la intersección de las calles Michael Jones y J. M. de Rosas.

El informe policial indicó, además, que el hombre quiso fugarse ni bien fue advertido por los efectivos en plena vía pública. No trascendió la razón por la que tenía orden de captura en la provincia. Sin embargo, la fiscal Mirta Moreno autorizó la orden de detención y, en las próximas semanas, lo llamará a declaración indagatoria.

Horas antes, la Policía de Chubut también había detenido a otro hombre con pedido de captura en un control vehicular. En este caso, el individuo iba a bordo de una motocicleta Motomel B110 y fue arrestado en la calle 9 de Julio al 575,

ChubutDelitos
Canal 26 | Policiales
Canal 26 | Policiales

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte la información más precisa sobre el ámbito policial, la seguridad y el mundo judicial. Leer bio

Notas Más leídas

  1. “No me hagas nada”:el dramático video del robo a un policía que estaba haciendo delivery y terminó con un delincuente muerto

    “No me hagas nada”: el dramático video del robo a un policía que estaba haciendo delivery y terminó con un delincuente muerto

  2. Halloween violento en Palermo:se peleó a golpes de puño dentro de un bar y terminó con una herida cortante en la pierna

    Halloween violento en Palermo: se peleó a golpes de puño dentro de un bar y terminó con una herida cortante en la pierna

  3. Triple femicidio narco:Pequeño J será extraditado este lunes a la Argentina

    Triple femicidio narco: Pequeño J será extraditado este lunes a la Argentina

  4. Tiroteo, muerte y una fuga insólita:un policía se enfrentó a tiros con delincuentes y uno escapó colgado del capot de un auto

    Tiroteo, muerte y una fuga insólita: un policía se enfrentó a tiros con delincuentes y uno escapó colgado del capot de un auto

  5. Video:un policía que estaba trabajando como chofer de aplicación se defendió de un robo e hirió a un delincuente de 17 años

    Video: un policía que estaba trabajando como chofer de aplicación se defendió de un robo e hirió a un delincuente de 17 años
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

A días del recambio del Consejo de la Magistratura, se aprobaron más de 70 ternas para cubrir cargos claves y dar respuesta al conflicto de las vacantes

Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura.

El Senado dio dictamen al nuevo proyecto de Discapacidad:tras la aprobación en Diputados, busca convertirlo en ley el 19 de noviembre

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján:“No podemos naturalizar la crueldad”

Economía

El Gobierno retiró la Ley de Competitividad Financiera en medio del debate por el impuesto a los Cedear

Javier Milei y Luis Caputo

En una jornada positiva para Wall Street tras la derrota de Trump, el riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó el valor más alto del año

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

Internacionales

No habrá alcalde argentino en Miami:el revés en las urnas para Alberto Zaltzberg, el porteño que competía en las midterms de EEUU

Alberto Zaltzberg

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Elecciones de medio término en Estados Unidos:las 5 claves que explican la derrota de Donald Trump y qué se viene para su Gobierno

En 2016, Polonia lanzó un subsidio mensual por cada hijo:10 años después, proyecta 3,6 millones de casas vacías a pesar de que aumentó el pago a las familias