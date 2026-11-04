Le colocaron un implante anticonceptivo, sufrió necrosis en el brazo y ahora imputaron a la médica que realizó el procedimiento

Chubut: imputaron a una obstetra tras un implante anticonceptivo que generó necrosis Foto: Ministerio Público Fiscal

En las últimas horas, la Justicia de Chubut dio a conocer la imputación por el delito de “lesiones culposas graves” de una médica obstetra que se desempeña en el Hospital de Rawson, ubicado en la provincia del sur argentino. Este hecho está ligado a un procedimiento quirúrgico que derivó en una necrosis en el brazo de una paciente de 22 años y ocurrió el pasado 20 de marzo.

Según consta el expediente judicial, la joven comenzó a manifestar dolores en la extremidad luego de colocarse un implante anticonceptivo y, de inmediato, acudió a urgencias donde le dijeron que sufría dicha afección.

En la audiencia en la que estuvieron presentes todas las partes, la víctima indicó que a partir de la intervención comenzó a sufrir severas consecuencias en su salud. Más allá de que lograron quitarle la sustancia que habría provocado la necrosis, su rutina diaria cambió por completo.

Según sus propias palabras, su objetivo, a principio de año, era ingresar a la escuela de agentes de policía de la provincia de Chubut y, debido a su estado de salud, no pudo concretar los trámites necesarios para inscribirse.

La investigación de la Justicia de Chubut

Por el momento, la principal hipótesis de la Fiscalía de Rawson que lleva a cabo la investigación del caso es que, durante la colocación del implante, la médica habría utilizado una sustancia que aún no pudo ser identificada por las autoridades.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Rawson. La investigación continuará por seis meses más.

Por otra parte, la profesional tampoco habría usado un producto anestésico identificado como lidocaína. En este sentido, de acuerdo a la pericia policial, el primer medicamento habría provocado la lesión en el brazo izquierdo, según detalló TN.

Cómo avanzará la causa

La Fiscalía de Rawson continuará con el análisis de las órdenes médicas y la historia clínica de la víctima. La audiencia concluyó con un pedido por parte de la jueza Laura Martini para seguir profundizando la investigación por al menos seis meses para luego tomar una decisión.

Detuvieron a un hombre en Chubut que tenía una orden de captura

Agentes de la Comisaría Seccional Primera de Chubut detuvo a un hombre de 38 años, identificado como Ángel Luciano C., que tenía pedido de captura.

El arresto se concretó cerca de las 22:35 horas en la ciudad de Trelew mientras la Policía realizaba un operativo de patrullaje preventivo. En tanto, el sujeto se encontraba caminando en la intersección de las calles Michael Jones y J. M. de Rosas.

El informe policial indicó, además, que el hombre quiso fugarse ni bien fue advertido por los efectivos en plena vía pública. No trascendió la razón por la que tenía orden de captura en la provincia. Sin embargo, la fiscal Mirta Moreno autorizó la orden de detención y, en las próximas semanas, lo llamará a declaración indagatoria.

Horas antes, la Policía de Chubut también había detenido a otro hombre con pedido de captura en un control vehicular. En este caso, el individuo iba a bordo de una motocicleta Motomel B110 y fue arrestado en la calle 9 de Julio al 575,