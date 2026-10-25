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Tenía 36 años, estaba disfrutando de unas vacaciones en los Dolomitas Italianos y terminó muriendo tras caer de 300 metros de altura

Se trata de una joven turista oriunda de los Estados Unidos. El reporte policial indicó que antes de caer había intentado sacar una fotografía del paisaje.

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Dolomitas italianos: murió una joven de 36 años
La joven estaba de vacaciones con su familia realizando una excursión de senderismo. Foto: Dominio Público
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Un infausto accidente tuvo lugar el pasado sábado 17 de octubre en los Dolomitas Italianos, un conjunto de montañas pertenecientes a los Alpes sudorientales ubicados en el pueblo de Canazei. Una turista estadounidense de nombre Michelle Alejandra Rubio Leiva (36) murió luego de caer de 300 metros de altura.

Se confirmó que la joven había viajado con su familia y que todos se encontraban disfrutando de unas vacaciones en el reconocido destino italiano, localizado en el norte del país y que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2009.

Si bien se trata de una zona turística, el macizo Forcella Pordoi es considerado “peligroso” debido a la presencia de gran cantidad de pendientes y circulación de piedras.

Quién era Michelle Alejandra Rubio Leiva, la turista que murió tras caer de una montaña en Italia

Rubio Leiva se encontraba viviendo en Italia y más específicamente en la ciudad de Roma desde el año pasado. Trabajaba allí como consultora de marketing en calidad de nómade digital.

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Se supo, además, que había nacido en Guatemala en el año 1989, pero rápidamente su familia de origen cubano se mudó a los Estados Unidos, donde creció y realizó sus estudios secundarios y universitarios en Brigham Young. En esa institución, se licenció en comunicación.

Murió una turista estadounidense en Italia
Rubio Leiva había nacido en Guatemala, pero se crió y estudió en Estados Unidos. Tenía 36 años. Foto: Unplash

De acuerdo al sitio Periódico Cubano, Rubio Leiva había trabajado en Estados Unidos en diferentes empresas inmobiliarias y también en actividades como voluntaria vinculadas a proyectos sociales y de inclusión.

Además se supo que la joven tenía una hermana llamada Melissa, que actualmente reside en Estados Unidos.

Cómo ocurrió el accidente de la turista estadounidense en los Dolomitas Italianos

De acuerdo al reporte de la Policía italiana, Rubio Leiva se encontraba a una altura de más de 2.000 metros de altura en compañía de su familia. Habían ido a una excursión de senderismo para conocer más en detalle la región turística.

Sin embargo, los testigos afirmaron a las autoridades que la chica se alejó unos metros del contingente con el objetivo de sacar una fotografía del paisaje.

Fue ahí donde por alguna razón que aún es materia de investigación, perdió el equilibrio y se cayó al vacío: en total fueron 300 metros. Los rescatistas indicaron a los investigadores que Michelle podría haberse resbalado en el macizo Forcella Pordoi. El accidente tuvo lugar en horas del mediodía, cerca de las 12 pm.

Tanto su familia como los presentes se comunicaron con emergencias y rápidamente llegó al lugar un equipo de rescatistas. No obstante, al localizarla, pudieron constatar que la joven había fallecido en el acto.

En este momento, la causa está en manos de la Fiscalía de Trento, provincia dentro de la cual se encuentra el pueblo de Canazei. La familia fue trasladada a la localidad para estar al tanto de lo que sucederá con el caso, aunque se precisó que ya pudieron disponer del cuerpo de la víctima.

En el operativo participaron efectivos del Servicio de Rescate Alpino y Espeleológico de Trentino, una ambulancia de emergencias y fuerzas de seguridad de Trento.

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