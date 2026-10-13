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Karina Milei reúne a la mesa política para discutir el DNU 70/2023, Presupuesto 2027 y la reforma electoral

La secretaria General de la Presidencia encabezará el encuentro en Casa Rosada antes del viaje de Javier Milei a Estados Unidos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Karina Milei.
Karina Milei. Foto: NA
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El Gobierno volverá a reunir este martes a la mesa política en Casa Rosada, con Karina Milei al frente y la agenda legislativa como principal preocupación. El encuentro estará marcado por la sesión prevista para este jueves en Diputados, donde la oposición buscará rechazar el DNU 70/2023, y por las negociaciones con los gobernadores para avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Karina Milei.
Karina Milei. Foto: NA

La mesa política de Javier Milei define su estrategia legislativa

La secretaria General de la Presidencia no acompañará a Javier Milei en su viaje a Estados Unidos y permanecerá en Buenos Aires para seguir de cerca la gestión. La reunión está prevista para las 13 en las oficinas del ex Ministerio del Interior.

Además de Karina Milei, participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; entre otros.

La principal ausencia será la del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Tailandia para participar de las actividades vinculadas con la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

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Sesión en la Cámara de Diputados

El encuentro se realizará horas antes de que el Presidente parta hacia Washington, donde tiene previsto reunirse con empresarios, disertar en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y participar de un acto contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

Karina Milei se queda en Buenos Aires para sostener las negociaciones

A diferencia de otros viajes presidenciales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano para concentrarse en las reuniones políticas y las actividades previstas en Buenos Aires. Su permanencia también apunta a mantener el seguimiento de la gestión en una semana clave para el oficialismo.

Uno de los objetivos centrales será evitar que la oposición reúna el quórum necesario para avanzar este jueves con el rechazo del DNU 70/2023. El temario también contempla la extensión de la emergencia en discapacidad y el tratamiento de una iniciativa vinculada al endeudamiento familiar.

Karina Milei.
Karina Milei. Foto: NA

Tras el fallo de la Corte Suprema que volvió a suspender la venta irrestricta de tierras a extranjeros, el Gobierno confía en convencer a los legisladores aliados e indecisos de que no habiliten la sesión.

Presupuesto 2027 y reforma electoral: las negociaciones con los gobernadores

Otro eje de la reunión será el vínculo con las provincias. En el oficialismo anticipan posibles nuevos encuentros de Santilli con mandatarios provinciales para acelerar las conversaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el Ejecutivo pretende tratar en el Senado hacia fines de octubre.

El Gobierno buscará aprovechar la presencia de distintos gobernadores en Buenos Aires por la Conferencia de Federalismo Fiscal para profundizar los acuerdos políticos y legislativos.

Además, La Libertad Avanza convocó a una sesión para el 21 de octubre, con proyectos sobre discapacidad y endeudamiento, y pretende sumar la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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