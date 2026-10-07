El Gobierno reúne a la mesa política: Presupuesto 2027 y eliminación de las PASO, los puntos clave del encuentro

El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política. Foto: Foto: Presidencia

La mesa política del Gobierno, encabezada por Karina Milei, volverá a reunirse este miércoles desde las 13 en la Casa Rosada para definir los próximos pasos del oficialismo en el Congreso.

El encuentro estará centrado en la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza, que busca frenar los avances de la oposición y, en paralelo, conseguir los apoyos necesarios para impulsar algunos de sus principales proyectos, entre ellos el Presupuesto 2027 y la reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO.

La reunión se producirá un día después del encuentro de Gabinete realizado en Balcarce 50, donde Javier Milei reunió a sus principales ministros y funcionarios.

Quiénes participan de la mesa política de Karina Milei

Se espera que del encuentro participen el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Karina Milei encabeza el encuentro.

El objetivo será ordenar la estrategia del oficialismo frente a una agenda parlamentaria que presenta varios desafíos y que obliga al Gobierno a negociar con bloques opositores y con los espacios que responden a los gobernadores.

DNU 70/23: el Gobierno busca evitar una sesión especial en Diputados

Uno de los principales temas que estará sobre la mesa será el intento de la oposición de convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del DNU 70/23.

Para que la sesión pueda comenzar, los bloques opositores necesitan reunir 129 diputados, número que constituye el quórum necesario para abrir el debate. En ese escenario, los bloques vinculados a los gobernadores tendrán un papel determinante para definir si la oposición consigue avanzar con su estrategia.

Discapacidad y deudas familiares, dos temas sensibles para el Gobierno

Además del DNU, la oposición pretende avanzar sobre otros temas de fuerte impacto político y social, entre ellos la Emergencia Nacional en Discapacidad y medidas destinadas a las familias endeudadas.

Entre las iniciativas en discusión aparece la posibilidad de extender hasta diciembre de 2027 la emergencia vinculada con discapacidad.

Estos temas generan especial preocupación en la Casa Rosada porque podrían obligar al oficialismo a afrontar debates incómodos en Diputados y eventualmente negociar modificaciones para evitar derrotas parlamentarias.

Presupuesto 2027 y reforma electoral: las prioridades de la Casa Rosada

En paralelo, el Gobierno buscará avanzar con una agenda legislativa propia que incluye el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el denominado super-RIGI.

En el Senado, una de las prioridades continúa siendo la reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO.

El proyecto permanece trabado en las comisiones debido a la falta de acuerdos entre los distintos bloques. Por eso, el Gobierno intenta avanzar en negociaciones políticas con los gobernadores.

Karina Milei define el rumbo mientras avanzan las negociaciones

Con este escenario, Karina Milei tendrá nuevamente un rol central en la definición de la estrategia oficialista. La secretaria general de la Presidencia será quien marque los principales lineamientos que deberán administrar Santilli y los hermanos Menem frente a una agenda parlamentaria cargada de temas sensibles.

El desafío del Gobierno será sostener el control de la agenda en el Congreso, evitar que la oposición reúna el quórum necesario para avanzar con sus iniciativas y, al mismo tiempo, conseguir consensos para aprobar sus propios proyectos.