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Karina Milei encabezó una ronda de negocios en Francia para ampliar el mercado exportador de langostinos y vieiras

La presencia de la secretaria General de Presidencia se concretó en el marco de “Argentina Week”, la iniciativa de atracción de inversiones internacional implementada por el Gobierno y encabezada en Francia por el presidente Javier Milei.

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La presencia de Karina Milei se concretó en el marco de “Argentina Week”, la iniciativa de atracción de inversiones internacional implementada por el Gobierno y encabezada en Francia por el presidente Javier Milei.
La presencia de Karina Milei se concretó en el marco de “Argentina Week”, la iniciativa de atracción de inversiones internacional implementada por el Gobierno y encabezada en Francia por el presidente Javier Milei. Foto: Prensa Gobierno
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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, encabezó hoy en París la Ronda de Negocios “Argentina B2B Week”, una exitosa estrategia de promoción liderada por PromArgentina que contempló reuniones cara a cara entre representantes de 14 empresas exportadoras argentinas de langostinos y vieiras e importadores franceses.

La presencia de Karina Milei se concretó en el marco de “Argentina Week”, la iniciativa de atracción de inversiones internacional implementada por el Gobierno y encabezada en Francia por el presidente, Javier Milei, al frente de una delegación integrada por funcionarios nacionales, más de una decena de gobernadores provinciales y empresarios de distintos sectores productivos, entre ellos el pesquero.

“Como nos instruyó Karina Milei, volvemos a demostrar que el modelo Argentina B2B Week funciona: identificamos oportunidades con nuestra inteligencia comercial y conectamos directamente a 14 empresas argentinas con compradores estratégicos franceses”, puntualizó Sucalesca, quien aseguró que Argentina “tiene un potencial enorme para crecer en el mercado de la pesca”.

Karina Milei en Francia
La reunión contempló charlas cara a cara entre representantes de 14 empresas exportadoras argentinas de langostinos y vieiras e importadores franceses. Foto: Prensa Gobierno

En París, PromArgentina llevó adelante la estrategia Argentina B2B Week junto con el Consejo Federal Pesquero (CFP), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cancillería argentina y la Embajada de Argentina en Francia.

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“El gran trabajo en equipo que llevamos adelante durante la Ronda de Negocios nos permitió mostrarle al mundo nuestros productos de mar y generar nuevos negocios como los que procura el país”, evaluó Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP.

Por su parte, Eduardo Boiero, presidente de CAPeCA, consideró que la estrategia de promoción Argentina B2B Week les permitió a las empresas pesqueras exportadoras “presentar a los importadores franceses en París la calidad de los langostinos y vieiras, que se destacan a nivel global por ser naturales y salvajes”.

Karina Milei en Francia
La secretaria General de Presidencia participó de la comitiva que viajó por "Argentina Week". Foto: Prensa Gobierno

En Francia, la comitiva liderada por PromArgentina avanzó en la concreción de nuevas operaciones por medio de un producto diferencial, de captura salvaje, sostenible y trazable como es el langostino, tan atractivo que en 2025 le permitió a Argentina obtener ganancias de USD 1.000 millones por sus exportaciones a diversos destinos internacionales.

El mercado francés -el quinto más importante de mundo detrás de Estados Unidos, China, España y Japón- compra cerca de USD 850 millones anuales de langostinos al mundo, aunque mayormente es abastecido por crustáceos de cultivo. En vieiras, en cambio, Argentina es el primer proveedor de Francia, con más del 40% del volumen.

La estrategia de llevar a cabo Argentina B2B Week en París procuró un crecimiento en las ventas de langostinos y una consolidación del liderazgo en vieiras en el mercado francés. Además, buscó contactar directamente a compradores franceses y reducir intermediaciones, ya que una parte del producto argentino ingresa actualmente al mercado europeo a través de hubs de exportación, como España.

El Acuerdo Mercosur–Unión Europea, puesto en vigencia este año, mejoró el escenario competitivo para la pesca argentina gracias a la reducción progresiva de aranceles dispuesta por el bloque europeo, que fortalece las condiciones de ingreso: la vieira congelada obtuvo una desgravación inmediata, mientras que el langostino avanza hacia un arancel cero de manera gradual.

PromArgentina decidió replicar en París la exitosa estrategia de promoción llevada adelante en Estados Unidos, donde Argentina logró cumplir en solo nueve meses el cupo de 100.000 toneladas de carne bovina habilitado a comienzos de año por el presidente norteamericano Donald Trump.

Para alcanzar ese logro histórico, PromArgentina llevó a seis ciudades estadounidenses, referentes del consumo y la comercialización de carne bovina en ese mercado estratégico, un esquema de reuniones B2B entre representantes de frigoríficos argentinos e importadores locales.

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