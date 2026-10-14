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La Corte suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión contra un exjuez federal por beneficiar a un poderoso narco

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo de la defensa por falta de fundamentación autónoma y dejaron así firme la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta. Además de la pena de prisión, Reynoso recibió una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta por el término de la condena.

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Raúl Reynoso - Juez acusado de beneficiar narcos
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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años de prisión del ex juez federal Raúl Reynoso, por su intervención en una causa en donde buscó beneficiar a un poderoso narco, Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, con eximiciones de prisión a cambio de dinero.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo de la defensa por falta de fundamentación autónoma y dejaron así firme la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta que lo condenó por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión, a la pena de 5 años de prisión, 90.000 pesos de multa e inhabilitación absoluta por el término de la condena.

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Foto: prensa.

Los fundamentos de la condena

Según se determinó en la causa, en su condición de juez federal, Reynoso recibió dinero por parte del narco Delfín Reynaldo Castedo y su abogado defensor, con el objeto de dictar resoluciones que lo beneficiaban, contrarias a derecho. Además, le habría exigido a Pablo Elías Torres la entrega de sumas de dinero con el fin de autorizar el ingreso de mercaderías al país, sorteando las restricciones existentes.

De acuerdo con la investigación, en febrero de 2007 Reynoso imputó a Castedo por asociación ilícita y lavado de activos, citó a indagatoria al sospechoso y ordenó su detención. Supuestamente, en mayo de 2008 el prófugo se presentó y solicitó su excarcelación, lo que se le otorgó al mes siguiente con el particular argumento de que Castedo estaba a derecho porque presentó esa solicitud. Para la fiscalía, ese fue el primer acto de prevaricato de Reynoso y, según se sostuvo, el propio Castedo declaró que pagó por ese beneficio.

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La indagatoria, según los documentos, se habría concretado el 2013. Sin embargo, el capo narco negó más tarde haber participado de ese interrogatorio y haber firmado la declaración, tal como lo comprobó un peritaje. Con esa supuesta declaración, el juez le otorgó una segunda exención de prisión.

Para 2014, mientras ya Castedo era uno de los criminales más buscado y que llevaba ocho años prófugo acusado de la autoría intelectual del salvaje crimen de Liliana Ledesma en Salvador Mazza, el exjuez volvió a emitir un fallo polémico, en el que procesó al narco, pero sin prisión preventiva. La fiscalía insistió en que Castedo pagó por todos esos beneficios, ya que no se explica de otro modo las resoluciones del juez.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta condenó a Reynoso por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión y le impuso la pena de cinco años de prisión. También fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión Luciano Ciscato, abogado de Castedo. En junio de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. La defensa del exjuez llegó con un recurso de queja al máximo tribunal, pero la Corte Suprema rechazó el planteo por falta de fundamentación contra la sentencia.

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