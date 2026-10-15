El Consejo de la Magistratura aprobó 21 ternas para cubrir vacantes judiciales y avanza con nuevos concursos

Sesión del Consejo de la Magistratura de la Nación. Foto: consejomagistratura.gov.ar

El Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó este miércoles 14 de octubre con la aprobación de 21 ternas correspondientes a ocho concursos destinados a cubrir vacantes en juzgados y tribunales de todo el país.

La decisión se produjo en medio de un calendario institucional ajustado por las elecciones de representantes y el próximo recambio de autoridades.

Consejo de la Magistratura: cuáles son los concursos que recibieron aprobación

La sesión de la Comisión de Selección y Escuela Judicial, presidida por María Fernanda Vázquez, estuvo precedida por una reunión de labor destinada a alcanzar consensos. Ambas instancias demandaron cinco horas de trabajo, aunque los acuerdos no evitaron las diferencias entre los integrantes.

María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección y Escuela Judicial. Foto: consejomagistratura.gov.ar

El principal contrapunto estuvo protagonizado por el consejero César Grau, quien votó negativamente en la mayoría de los asuntos tratados, distanciándose de las posiciones respaldadas por el resto de los consejeros.

Entre los concursos que avanzaron se encuentran los correspondientes al Juzgado Federal N° 3 de Morón (464), los Tribunales Orales Federales de Salta (497), el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata (489) y el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay (523).

También recibieron aprobación los concursos vinculados con la Cámara en lo Penal Económico (500), el Tribunal Oral Federal de La Pampa (513), los juzgados civiles de la Capital Federal (509) y los juzgados de la Seguridad Social (529).

Qué concursos judiciales todavía están pendientes de aprobación

La actividad de la Comisión continuará con una serie de concursos que todavía requieren definiciones. Entre ellos figuran los destinados a cubrir cargos en las cámaras federales de apelaciones de La Plata (437), Rosario (496), Comodoro Rivadavia (498) y Posadas (518).

También permanecen pendientes los concursos 511 y 457, correspondientes a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y el 521, destinado al Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, con competencia electoral.

A ellos se suman los concursos para los Tribunales Orales en lo Penal Económico (520), el Tribunal Oral Federal de Corrientes (472) y los juzgados federales de Tartagal (481) y Villa María (514).

La nómina incluye, además, vacantes en juzgados nacionales de Familia (488), Criminal y Correccional (503) y Comercial (508) de la Capital Federal.

El calendario electoral acelera las definiciones en el Consejo

El avance de los concursos coincide con un período de renovación institucional. Las elecciones de representantes de los jueces se celebraron el 8 de octubre, mientras que los abogados deberán votar el próximo 20 de octubre.

A su vez, los mandatos de los actuales consejeros vencen a mediados de noviembre, una situación que incrementó la urgencia por resolver la mayor cantidad posible de concursos antes del recambio.

Mientras tanto, la agenda continuará este jueves 15 de octubre con las entrevistas personales a postulantes. Además, la Comisión de Selección acordó volver a reunirse el jueves 22 de octubre para seguir avanzando con los procesos pendientes.