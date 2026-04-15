El Consejo de la Magistratura de la Nación dio luz verde al concurso destinado a normalizar la composición de los Tribunales Orales Federales (TOF) de Retiro. Foto: REUTERS

El Consejo de la Magistratura de la Nación dio luz verde al concurso destinado a normalizar la composición de los Tribunales Orales Federales (TOF) de Retiro. Con 19 votos afirmativos y solo uno en contra, se destrabó un expediente que permanecía paralizado desde febrero de 2022 y ahora, la nómina de postulantes fue elevada al Ministerio de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques.

La decisión faculta al Poder Ejecutivo para seleccionar candidatos de las ternas y remitir sus pliegos al Senado para la ratificación final. De esta manera, el Gobierno tiene el camino allanado para cubrir una vacante en los Tribunales Orales Federales 2, 4 y 5. Estas sedes judiciales son de alta relevancia política, ya que en ellas se sustancian expedientes de peso como la causa Hotesur - Los Sauces.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Foto: NA

Sumado a eso, se habilitó la designación de los tres miembros del Tribunal Oral Federal 6, un cuerpo que carece de jueces titulares desde 2020 y que hasta el momento, se desempeña exclusivamente mediante el régimen de subrogancias.

Cabe destacar que la aprobación de los 38 nombres finalistas contó con un inusual consenso que incluyó a representantes de La Libertad Avanza, el kirchnerismo, la UCR y el PRO, además de los estamentos de abogados y académicos. Según el orden de mérito oficial, los primeros cinco puestos del concurso fueron ocupados por:

Agustina Inés Rodríguez: Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres Nicolás Schiavo: Juez de garantías de San Martín Luis Arnaudo: Fiscal penal de la CABA Ignacio Labadens: Secretario del TOF 1 de Comodoro Py Marcelo Peluzzi: Juez nacional de ejecución penal

Del sexto al décimo lugar se posicionaron Ivana Quinteros, Nicolás Pacilio, Nicolás Ceballos, Gabriel Gonzalo Rey y Nicolás Grappasonno. El Gobierno tiene la facultad de elegir a sus candidatos sin la obligación de respetar estrictamente el orden de mérito resultante del concurso.

Encabezó su primera reunión como ministro de Justicia. Foto: Cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia

El plan de Mahiques en el Poder Judicial con prioridad en las vacantes

Bajo la nueva gestión de Juan Bautista Mahiques, el Ministerio de Justicia fijó como prioridad absoluta la cobertura de las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial. Esta política se antepuso a otras designaciones de peso, como el cargo de Procurador General o los puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

Hace poco, el Gobierno envió al Congreso un paquete de 62 pliegos que incluye a magistrados, fiscales y defensores. En dicha lista resaltan nombres como el de Emilio Rosatti, hijo del actual presidente de la Corte Suprema; y Ana María Juan, destinados a cubrir cargos principalmente en la provincia de Buenos Aires y en fueros específicos de la Capital Federal, como el Correccional, el Penal Económico y la Cámara Federal de la Seguridad Social.