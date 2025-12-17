El Consejo de la Magistratura avanzó en las investigaciones contra cuatro jueces

Se trata de Gastón Salmain, Patricio Maraniello, Arroyo Salgado y Pablo Díaz Lacava. En tanto, fue indagado por antisemitismo el juez Alfredo López

Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Foto: Captura de video.

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dispuso nuevas medidas para avanzar en las investigaciones contra el juez federal de Rosario, Gastón Salmain, acusado penalmente de haber dictado fallos judiciales a cambio de coimas; contra el juez en lo Civil y Comercial, Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral; y contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a quien el kirchnerismo apunta por el manejo de la causa en donde se detuvo a una militante por escrachar a José Luis Espert tirándole estiércol en la puerta de su casa.

Además, la comisión decidió además citar por el artículo 20 del reglamento (el equivalente a una indagatoria en un proceso penal) al juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, quien ya está procesado por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidos contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales en un contexto de violencia laboral y de género.

Juez federal de Mar del Plata Alfredo López, NA

En ejercicio de su defensa, la comisión escuchó por ese mismo artículo al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, denunciado por expresiones antisemitas y xenófobas difundidas a través de sus redes sociales. “Si en 40 años no he tenido imputaciones de esta naturaleza qué es lo que ha ocurrido entonces, ¿me he convertido entonces en un antisemita o se ha expuesto un genocidio en Gaza por parte del Estado de Israel?”, dijo.

Por el tenor de los mensajes que derivaron en su acusación, López se justificó que había recibido insultos en las redes sociales y afirmó: “Debí evitar esas respuestas ejerciendo la virtud de la prudencia, pero quiero agregar que los jueces como ciudadanos también son hombres. Siempre actúe por reacción y nunca por reacción, mis respuestas no fueron perjuicios ni ofensas”. Además, cuestionó a la diputada Sabrina Ajmechet, que lo denunció porque –dijo- previamente la legisladora se burló “de la Santísima Virgen” y reivindicó su derecho a defender la soberanía de las Islas Malvinas a través de sus redes sociales.

Luis Juez, NA

Se trató de la última sesión que presidió Luis Juez como titular de la comisión de Acusación, ya que el año próximo será reemplazado por el abogado Alberto Maques. En la reunión estuvieron presentes ambos, junto al abogado Cesar Grau y los diputados Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (por zoom porque estaba internado). Aunque no integran la comisión también se sumaron la académica Fernanda Vázquez y el juez Diego Barroetaveña. Todos insistieron en subrayar el trabajo que había llevado adelante la comisión este año y en destacar la labor de Juez.

Esta semana, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, había reivindicado el trabajo llevado adelante por el organismo no sólo en la aprobación de concursos y ternas sino en el avance sobre las denuncias a jueces. “Lo alentador que yo veo en los últimos tiempos es que hay una capacidad autodepuradora de la justicia respecto a sus malos ejemplos”, destacó en una entrevista.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Foto: NA

Habilitación de feria judicial

Una de las decisiones, poco frecuentes, que se tomó por unanimidad en la comisión, fue habilitar la feria judicial de enero, para avanzar con la tramitación de las denuncias contra Salmain, luego de que llegara en las últimas horas al recinto la última acusación contra el juez de Rosario. Un grupo de fiscales de esa ciudad investiga a Salmain en una causa por asociación ilícita, incumplimiento de deberes, cohecho, corrupción y encubrimiento. Salmain no solo está investigado en el Consejo de la Magistratura por haber mentido en su CV sin revelar que había sido echado, como empleado, del Poder Judicial, sino que –ya convertido juez en 2023- fue acusado penalmente de dictar una medida cautelar a cambio de una coima, confesado por un arrepentido, de haber intentado intervenir ante fuerzas de seguridad en el trámite del secuestro de su celular y de haber tramitado irregularmente expedientes previsionales.

También se habilitó la feria en las denuncias contra Maraniello y contra el juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, con el objetivo de escuchar a nuevos testigos e incorporar prueba documental.

Sandra Arroyo Salgado

La comisión también resolvió, con la abstención de Maques, hacer lugar a las medidas en el tramite contra la jueza Arroyo Salgado que fueron impulsadas por el bloque kirchnerista por la detención de una militante k y su madre tras el escrache a Espert. La comisión decidió incorporar al expediente notas periodísticas cuando la causa estaba en secreto de sumario y llamar a declarar a Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales) y a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto.