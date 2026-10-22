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El Gobierno declaró como grupos terroristas al Cártel de Sinaloa, las FARC-EP y a otras tres bandas criminales vinculadas al narcotráfico

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y se formalizó en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 5/2026 entre el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva y el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto comandado por Pablo Quirno.

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FARC; Colombia. Foto: Reuters.
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El Gobierno declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador y se trata del Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones, los cuales fueron inscriptos en el Registro Público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET).

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y se formalizó en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 5/2026 entre el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva y el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto comandado por Pablo Quirno.

FARC; Colombia. Foto: Reuters.
El Gobierno declaró como grupos terroristas al Cártel de Sinaloa, las FARC-EP y a otras tres bandas criminales vinculadas al narcotráfico.

En la citada Resolución se indicó que ambos ministerios resolvieron “declarar reunidos los requisitos establecidos en el artículo 25 inciso d) del Decreto N° 918/12 y sus modificatorios para la inscripción en el Registro Público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET)” a las organizaciones criminales: “Cártel de Sinaloa, Ejército de Liberación Nacional, La Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones, en general e incluyendo sus facciones conocidas como “Los Fénix” (también escrita ‘Los Fenix’) y ‘Los Igualitos’”.

A las mencionadas organizaciones se le suman las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) que comprende al GAO-R FARC-EP y al Estado Mayor Central (EMC), así como sus denominaciones ‘Estado Mayor Central de las FARC-EP’, ‘EMC FARC-EP’ y ‘GAO-R FARC-EP’, incluidos sus bloques y frentes, como el ‘Frente 18’”.

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En tanto, el Gobierno informó que la decisión fue coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia y la SIDE en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional y en el comunicado difundido el miércoles señaló que el Cártel de Sinaloa “es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos, saldando una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo”.

Con relación a La Nueva Familia Michoacana, expresó que “es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y a la minería ilegal con una alarmante expansión regional, mientras que, en referencia a Los Tiguerones dijo: “Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato. Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina”.

FARC. Foto: EFE
FARC. Foto: EFE

Por su lado, respecto de las FARC-EP y el ELN, desde la Oficina de Prensa de la Presidencia, sostuvieron: “Son organizaciones insurgentes de extrema basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada. Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”.

“Su capacidad operativa y su expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina”, agregó el comunicado.

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