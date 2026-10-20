En medio del conflicto y luego de la masiva marcha que terminó con graves incidentes, funcionarios de Educación exponen ante la Comisión de Presupuesto

Los organizadores leyeron un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno defenderá este martes su política universitaria en la Cámara de Diputados, en medio de la fuerte tensión entre la Libertad Avanza y las Universidades por la ley de financiamiento universitario, y luego de la masiva marcha al Congreso Nacional de la semana pasada que terminó en graves incidentes.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez, expondrán desde las 10:00 en la comisión de Presupuesto 2027, sobre los recursos destinados a la educación en la ley de gastos y recursos para el próximo año.

Carlos Torrendell, secretario de Educación. Foto: NA

El debate se realizará en medio de la disputa que mantiene el oficialismo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, y tras la multitudinaria concentración realizada por las organizaciones universitarias, que terminó serios incidentes entre las fuerzas de seguridad y un grupo de manifestantes.

En ese contexto, Torrendell y Álvarez harán una defensa de la política universitaria que instrumenta el Gobierno y volverán a plantear que el Gobierno actúa “a derecho” y cumple con la leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera.

En varios tuits, Álvarez señaló que “votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria”

Ese artículo fija que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Álvarez sostiene que el Poder Ejecutivo cumplió con la ley que “obliga a promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados. Tras ello, también cumplimos la medida cautelar dictada. Al día de hoy, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y, por tanto, actuamos plenamente a derecho”.

Eje del conflicto

El proyecto del Gobierno establece destinar 7,3 billones de pesos lo que implica un 25,4% de los recursos que reclaman las Universidades Nacionales que piden 11 billones de pesos.

El proyecto del Presupuesto obliga a la Universidades Nacionales a presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se transfieren en todo concepto y, en caso de incumplimiento, habilita a interrumpir las transferencias.

Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes. Foto: NA

Asimismo, determina que deberá indicarse en los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y contable y en la cuenta de inversión de cada universidad la clasificación funcional de educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación.

Por último, establece que los aumentos salariales de 2027 se aplicarán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes a la liquidación de noviembre de 2026, salvo los incrementos de planta que apruebe y autorice el Ministerio de Capital Humano.

Educación

El Presupuesto para 2027 es de 9,8 billones de pesos con reducciones en las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, los programas de Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente.

El único programa donde hay un fuerte crecimiento es el Plan Nacional de Alfabetización al cual se destinarán 773.000 millones de pesos.

También se mantiene la vigencia del reparto automático de recursos educativos a Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación.