Tras regresar de su viaje a Estados Unidos, Milei habló con Marco Rubio desde Olivos: los detalles del llamado telefónico

Javier Milei junto a Marco Rubio en Casa Rosada. Foto: NA.

Luego de su viaje de tres días en Estados Unidos, el presidente Javier Milei retomó sus actividades en Olivos y tuvo una comunicación a distancia con el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, con quien se encontró brevemente en Nueva York hace dos semanas. La reunión, que duró media hora y estaba programada, se realizó este viernes 16 de octubre por la mañana y se convirtió en el segundo contacto entre el líder de La Libertad Avanza y el funcionario norteamericano.

Según la administración republicana y la Casa Rosada, este acercamiento permitirá “seguir profundizando la relación” entre Argentina y Estados Unidos. La comunicación telefónica se dio en la previa de las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre y acercándonos a las elecciones presidenciales de 2027 en Argentina.

Ambos se encontraron en la sesión inaugural del Consejo de la Paz en Washington. Foto: Cuenta de Twitter del Departamento de Estado de EEUU

El encuentro fue comunicado por el Departamento de Estado a través de un comunicado publicado al mediodía. Por la tarde, la Oficina del Presidente dio a conocer lo que ocurrió este viernes.

“Durante el diálogo, ambos reafirmaron la solidez del vínculo bilateral y analizaron oportunidades para ampliar el comercio entre ambos países, expandir las inversiones en un marco de transparencia y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en todo el hemisferio”, se indicó en el texto que publicó el Gobierno de Milei.

Según el Gobierno, Milei y Rubio coincidieron en que “la cooperación entre ambas naciones se sustenta en valores comunes, como la defensa de la libertad, el respeto por las instituciones democráticas y la convicción de que el libre comercio y la iniciativa privada son los motores del desarrollo y del bienestar de los pueblos”.

Conforme al comunicado, el presidente y el secretario de Estado de Estados Unidos ratificaron su compromiso de continuar trabajando de manera estrecha para alcanzar resultados concretos que beneficien a los pueblos mutuamente.

Milei ratificó su apoyo a Bolsonaro desde Estados Unidos

El pasado miércoles 14 de octubre, Milei volvió a respaldar a Flávio Bolsonaro, con miras al balotaje en Brasil, que se llevará a cabo en diez días, y llamó a sacar “a patadas al dictador comunista”, en referencia a Luiz Inacio Lula Da Silva.

“Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo, hermano de Flávio, aquí presente y enviar un mensaje de afecto y de apoyo tanto a Flavio como a su padre, mi amigo el presidente Jair Bolsonaro, quien continúa injustamente encarcelado”, dijo Milei durante su discurso en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, que se llevó a cabo en Washington.