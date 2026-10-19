La Liga de Intendentes se reunió en Ezeiza con los titulares de la UIA y de la UIPBA: analizaron la realidad productiva e industrial

La Liga de Intendentes se reunió en Ezeiza con los titulares de la UIA y de la UIPBA. Foto: X @marielfmoreno1

Jefes comunales que integran la Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una importante jornada de trabajo con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Alejandro Gentile, en el Parque Industrial de Carlos Spegazzini (partido de Ezeiza), con el objetivo de abordar de primera mano la situación del sector productivo en los distritos, en el territorio bonaerense y en el país.

El intendente anfitrión, Gastón Granados, recibió a sus pares Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Juan Pablo García (Dolores), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Marisa Fassi (Cañuelas).

La Liga de Intendentes se reunió en Ezeiza con los titulares de la UIA y de la UIPBA.

Durante la primera parte de la jornada, los mandatarios locales y los referentes de la industria nacional y bonaerense llevaron adelante una mesa de trabajo donde analizaron los principales desafíos, necesidades y oportunidades que atraviesan los entramados productivos locales y provinciales, haciendo foco en la defensa del empleo formal, el desarrollo de infraestructura en los parques industriales y la articulación público-privada.

Posteriormente, la comitiva recorrió la planta de la empresa Fast Chemical, radicada en el complejo de Spegazzini, donde observaron los procesos de producción, dialogaron con los directivos y trabajadores de la firma, y remarcaron el valor estratégico de las industrias radicadas en suelo bonaerense para el crecimiento económico regional.

La Liga de Intendentes se reunió en Ezeiza con los titulares de la UIA y de la UIPBA. Foto: X @marielfmoreno1

Con esta actividad, la Liga de Intendentes ratificó su compromiso de seguir construyendo una agenda común orientada a la producción, el empleo y la competitividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas radicadas a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires.