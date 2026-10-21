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Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero la Casa Real le puso una condición: qué pasó

El presidente argentino solicitó un encuentro durante su visita a Madrid. Desde el Palacio de la Zarzuela le recordaron una práctica diplomática habitual.

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Javier Milei con el rey Felipe VI de España
Foto del presidente argentino con el monarca en la asunción de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia. Foto: Prensa Gobierno
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El presidente Javier Milei intentó concretar una reunión con el rey Felipe VI durante su visita a Madrid, pero la Casa Real española le recordó que ese encuentro debía estar acompañado por otro con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el mandatario argentino calificó de “impresentable dictador” durante un foro económico. Según informó la agencia EFE este miércoles 21 de octubre de 2026, el interés fue transmitido informalmente por el Gobierno argentino al Palacio de la Zarzuela, que reiteró una práctica diplomática aplicada en anteriores visitas presidenciales.

Por qué Javier Milei no pudo reunirse con el rey Felipe VI durante su viaje a España

Fuentes del Palacio de la Zarzuela explicaron a EFE que el Gobierno argentino manifestó de manera informal su interés en organizar un encuentro entre Milei y Felipe VI, tal como había ocurrido en anteriores viajes del Presidente a España.

Sin embargo, desde la Casa Real recordaron que existe una práctica habitual para las visitas de jefes de Estado extranjeros: las reuniones con el monarca deben estar acompañadas por un encuentro con el presidente del Gobierno español. En esta oportunidad, esa condición implicaba mantener una reunión con Pedro Sánchez, con quien Milei sostiene un enfrentamiento político desde hace más de dos años.

Javier Milei y el rey de España Felipe VI. Foto: NA.
Javier Milei y el rey de España Felipe VI.

La comunicación de Zarzuela no fue presentada como un rechazo personal del rey al mandatario argentino, sino como la aplicación de un criterio diplomático que también había sido recordado en ocasiones anteriores.

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El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, Milei se refirió a la posibilidad de encontrarse con Felipe VI y expresó su intención de hacerlo en el futuro. “Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey; tengo una excelente relación con el rey y espero en algunas de las visitas poder tener la posibilidad de visitarlo”, sostuvo el presidente.

Qué dijo Milei sobre Pedro Sánchez durante su discurso en Madrid

En su presentación ante empresarios y referentes económicos, Milei calificó a Sánchez de “impresentable dictador”, “delincuente” y “corrupto”, además de cuestionar las políticas del socialismo español. El Presidente también instó a los sectores liberales a sacar a los socialistas “a patadas”, una declaración que profundizó las diferencias políticas entre ambos dirigentes.

La relación bilateral atraviesa episodios de tensión desde mayo de 2024, cuando Milei cuestionó públicamente a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, durante un acto político organizado por Vox. Pese a esas diferencias, el mandatario argentino afirmó que mantiene una buena relación personal con Felipe VI, quien asistió a su asunción presidencial en diciembre de 2023.

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

Cómo continúa la agenda de Milei en España y con quiénes tiene reuniones

Entre sus compromisos figura una actividad en la Universidad Rey Juan Carlos y una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox. También tiene previsto reunirse durante la tarde con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular.

La visita constituye el séptimo viaje de Milei a España desde que asumió la Presidencia argentina en diciembre de 2023. Durante ese período, el mandatario no mantuvo reuniones oficiales con Pedro Sánchez.

Por el momento, no se anunció una nueva fecha para un encuentro entre Milei y Felipe VI. La posibilidad de una audiencia futura permanece abierta, aunque la Casa Real mantiene el criterio diplomático comunicado al Gobierno argentino.

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