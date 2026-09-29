“Complot terrorista o fake news”: el análisis de Andrés Repetto sobre el supuesto ataque terrorista contra la base de EEUU en Gran Bretaña

Operativo en Gran Bretaña por supuesto ataque en base de EEUU. Foto: REUTERS

Andrés Repetto, especialista de política internacional de Canal 26, analizó el presunto “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos en Gran Bretaña.

“Dicen que la verdad es la primera víctima en toda guerra y, a veces en una guerra, lo importante no es lo que es sino lo que se quiere que sea. Ahora, desde Estados Unidos se sigue linkeando el supuesto complot terrorista contra la base estadounidense en Gran Bretaña y digo supuesto porque todavía las pruebas no son contundentes, las que habían se cayeron y no hay mucho más dato oficial sobre qué pasó realmente. Pero más allá de lo que haya pasado, es lo que se intente que supuestamente se diga que pasó. Y si este supuesto complot busca ser utilizado como hace muchos años un polvito de antrax supuestamente de Sadam Husein llevó a la guerra contra Irak y las famosas armas de destrucción masiva”, inició.

Bueno, la guerra contra Irán ya está en marcha, todo indica que lamentablemente pareciera que nos estamos dirigiendo a una situación mucho peor, pero desde Estados Unidos se sigue linkeando este supuesto complot con Irán. Irán lo niega, pero las pruebas no están dando ninguna información al respecto.

“Habrá que seguir esperando pero como les decía yo en el resumen cuando presento los videos la verdad muchas veces es tan peligrosa como la mentira”, completó.

El caso

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), donde la Policía antiterrorista investiga un posible incidente relacionado con explosivos.

Carretera cortada cerca de la base aérea de Fairford. Foto: Reuters

En una comparecencia ante los medios, el subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, confirmó que la operación de seguridad comenzó la mañana de hoy tras recibir informaciones sobre “tres vehículos sospechosos” que se dirigían hacia la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

“Agentes armados acudieron al lugar y cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, fueron detenidos también bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista”, señaló el subcomisario.

Precisó, asimismo, que siguen trabajando para determinar la naturaleza exacta del incidente, al tiempo que pidió a “la ciudadanía que no haga especulaciones”, sino que “siga los canales oficiales para mantenerse informada de todas las novedades”.