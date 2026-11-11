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Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó en un comunicado que la designación de los cuerpos militares del país sudamericano se produce como respuesta al “acto hostil” del Gobierno argentino de declarar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista el pasado marzo.

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Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas.
Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. Foto: Foto: EFE/ Presidencia de la República Islámica de Irán.
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Irán designó este miércoles como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina después de que Buenos Aires tomara una decisión similar en marzo con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo ideológico de la República Islámica.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó en un comunicado que la designación de los cuerpos militares del país sudamericano se produce como respuesta al “acto hostil” del Gobierno argentino de declarar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista el pasado marzo.

Javier MIlei presidente de Argentina hablando en la inauguración de las plantas de litio de Río Tinto en Catamarca.
Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

La diplomacia iraní apuntó que la decisión se apoya en una ley del país persa que estipula que los países que “cumplan o apoyen la decisión de Estados Unidos de América de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista están sujetos a reciprocidad”.

“Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, advirtió la cartera de Exteriores iraní.

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Los antecedentes

Javier Milei, declaró a finales de marzo a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, una decisión que explicó entonces “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”.

Buenos Aires responsabilizó en el anuncio a la formación militar iraní de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá.

A comienzos de mes, Teherán designó también como grupo terrorista a la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar al servicio de inteligencia británico exterior MI6 como “grupo hostil”.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó en un comunicado que la medida era la “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”.

Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria grupo terrorista en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump y la Unión Europea tomó una decisión similar este enero tras la represión de las protestas antigubernamentales de comienzos de año.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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