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Javier Milei en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026: “Intentaron un golpe de Estado y no pudieron”

El presidente argentino brinda un discurso en medio de su reciente viaje por España y tras el sobreseimiento suyo y de su hermana Karina en la Causa $LIBRA.

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El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS
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Javier Milei habla en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026 desde las 20.30 de este viernes 23 de octubre. El presidente argentino brinda unas palabras en un contexto marcado por su reciente viaje por España y una de las noticias de esta jornada: la Justicia ordenó su sobreseimiento de la Causa $LIBRA. “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?“, comenzó diciendo el mandatario.

El presidente aseguró que la Justicia “volvió a poner las cosas en su lugar” y dijo que “quedó al descubierto la tremenda operación política y meditática cuyo unico objetivo fue dañar” la investidura presidencial con “fines golpistas”. “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios”, enfatizó Milei y agregó: “Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”.

Acto seguido, aseguró que la causa $LIBRA “fue utilizada políticamente y por sectores de la oposición”.

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