La reacción de Javier Milei tras su sobreseimiento en la Causa $LIBRA: “¿Quién me compensa buscando manchar mi buen nombre y honor?"

El presidente Javier Milei reaccionó con fuertes críticas después de que la Justicia federal dictara su sobreseimiento y el de su hermana Karina Milei en la Causa $LIBRA Foto: via REUTERS

El presidente Javier Milei reaccionó con fuertes críticas luego de que la Justicia federal dictara su sobreseimiento y el de su hermana Karina Milei en la Causa $LIBRA, vinculada con el lanzamiento y posterior desplome de una criptomoneda en febrero de 2025. Este viernes 23 de octubre, el mandatario publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde dijo que hubo una presunta operación política y mediática contra su Gobierno, acusó a sus críticos de intentar perjudicarlo y reclamó una compensación por las acusaciones que recibió durante la investigación.

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, escribió Milei al comienzo de su posteo en el que celebró la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

El Presidente sostuvo que la decisión judicial había dejado al descubierto lo que describió como una operación política y mediática destinada a perjudicar su imagen. Además, atribuyó a esa supuesta maniobra objetivos de desestabilización institucional, una acusación que formuló sin aportar pruebas adicionales en su mensaje.

“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”, expresó.

Además, también celebró el funcionamiento de las “instituciones republicanas” y cuestionó a quienes promovieron las denuncias relacionadas con el criptoactivo. “Una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”, dijo.

Uno de los tramos más contundentes estuvo dirigido contra el Grupo La Nación, al que acusó de haber utilizado políticamente el expediente para presionar a su Gobierno por cuestiones tributarias.

El Presidente individualizó a periodistas y comunicadores, entre ellos Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes reprochó su cobertura del caso. “¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, cuestionó.

Javier Milei y Hayden Davis Foto: X

Su mensaje concluyó con una reivindicación de la resolución judicial y su habitual consigna política. Las declaraciones llegaron después de una primera reacción en Instagram, donde había publicado: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”.

Dentro del Gobierno también hubo repercusiones: según informó TN, un funcionario de primera línea celebró el fallo con la expresión “Se hace justicia”, mientras otros integrantes del Ejecutivo prefirieron mantener una posición reservada.

El asesor presidencial Santiago Caputo se pronunció en la misma línea que Milei y cuestionó a quienes impulsaron o difundieron las denuncias.

Causa $LIBRA: por qué la Justicia sobreseyó a Javier Milei, Karina y los demás investigados

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, hizo lugar al pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal Eduardo Taiano. La resolución, de aproximadamente 60 páginas, se fundamentó en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando el hecho investigado no encuadra en una figura penal.

La investigación había examinado posibles delitos de estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Según el fallo, no se acreditaron los elementos necesarios para configurar esas conductas.

Foto de Javier y Karina Milei en el Tedeum 2025. Foto: Presidencia

En el caso de Javier Milei, el magistrado sostuvo que la difusión del activo digital desde la cuenta del Presidente pudo aumentar su visibilidad, pero esa circunstancia no demostraba por sí sola la existencia de una maniobra fraudulenta.

Respecto de Karina Milei, consideró que las pruebas reunidas no permitían establecer que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar encuentros entre empresarios y el mandatario.

La decisión también alcanzó al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y a los demás investigados. Según informó La Nación, ninguno había sido citado a declaración indagatoria antes del sobreseimiento.

Cómo comenzó el Caso $LIBRA y qué implica la resolución para los inversores

La controversia se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei difundió en Twitter el proyecto denominado Viva la Libertad Project y la dirección del contrato del criptoactivo $LIBRA. Su cotización registró un fuerte aumento y luego cayó rápidamente, lo que provocó pérdidas económicas entre los compradores y motivó denuncias judiciales.

Según la reconstrucción incorporada al fallo, más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor, mientras un grupo reducido de billeteras retiró alrededor de 100 millones de dólares. Sin embargo, el magistrado concluyó que no se demostró un engaño penalmente relevante ni una relación causal suficiente entre una maniobra fraudulenta y las pérdidas atribuidas al desplome de la criptomoneda.

El sobreseimiento resolvió la situación penal de los investigados dentro del expediente examinado por Martínez de Giorgi. Sin embargo, no supone una compensación económica para quienes compraron $LIBRA ni determina por sí mismo el resultado de otras actuaciones que pudieran existir fuera de esa causa.