La Justicia ordenó el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina por el caso $LIBRA

La justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa Libra. Foto: NA

Este viernes 23 de octubre, la Justicia decidió sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina por el caso $LIBRA en el que son acusados de una presunta estafa. La investigación comenzó luego de que en febrero de este año el presidente publicara un mensaje en su cuenta de X promocionando la criptomoneda como un proyecto destinado a financiar emprendimientos para aquellos que no contaban con acceso al crédito.

El pedido de sobreseimiento había sido realizado por el fiscal Eduardo Taiano luego de un análisis de documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. Ahora, la decisión a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 está basada en que, para el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las acusaciones “no encuadran en una figura penal”.

Según el magistrado, el posteo de Milei pudo haber significado un aumento de visibilidad del proyecto y su influencia, quizás, generó confianza en quienes accedieron al link, pero no es una prueba suficiente para tomarla como una maniobra fraudulenta, al igual que la suba del precio y su caída. Además, la justicia decartó delitos de abuso de autoridad por parte del presidente.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

En la resolución de 60 páginas se detalla que la decisión beneficia a otros nueve investigados, entre los que aparecen Mauricio Novelli y Hayden Davis. También cita al artículo 336, inciso tercero del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito.

El empresario Mauricio Novelli junto al presidente Javier Milei. Foto: NA

Qué decía el tuit de Milei en el que promocionaba $LIBRA

El 14 de febrero, Milei publicó en su cuenta de la red X un mensaje en el que dio difusión al proyecto “Viva la Libertad Project”, con eje en la comercialización de la criptomoneda $LIBRA y orientado a “financiar inversiones en Argentina”.

“La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, había publicado el presidente junto a un link y el nombre del activo.

Tuit de Javier Milei sobre la criptomoneda $LIBRA.

Rápidamente, el valor de la criptomoneda se disparó, pero luego, un puñado de inversores que acaparaba la mayor parte del activo vendió sus tenencias a altos valores y luego se desplomó el precio.

Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje inicial de apoyo del presidente, quien horas después borró su mensaje y publicó otro retirando su apoyo al proyecto, con el que aseguró no tener vinculación ni estar interiorizado de sus detalles.