comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La Justicia ordenó el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina por el caso $LIBRA

El presidente y la secretaria general son investigados por una presunta estafa con criptomonedas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa Libra.
La justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa Libra. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este viernes 23 de octubre, la Justicia decidió sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina por el caso $LIBRA en el que son acusados de una presunta estafa. La investigación comenzó luego de que en febrero de este año el presidente publicara un mensaje en su cuenta de X promocionando la criptomoneda como un proyecto destinado a financiar emprendimientos para aquellos que no contaban con acceso al crédito.

El pedido de sobreseimiento había sido realizado por el fiscal Eduardo Taiano luego de un análisis de documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. Ahora, la decisión a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 está basada en que, para el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las acusaciones “no encuadran en una figura penal”.

Según el magistrado, el posteo de Milei pudo haber significado un aumento de visibilidad del proyecto y su influencia, quizás, generó confianza en quienes accedieron al link, pero no es una prueba suficiente para tomarla como una maniobra fraudulenta, al igual que la suba del precio y su caída. Además, la justicia decartó delitos de abuso de autoridad por parte del presidente.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

En la resolución de 60 páginas se detalla que la decisión beneficia a otros nueve investigados, entre los que aparecen Mauricio Novelli y Hayden Davis. También cita al artículo 336, inciso tercero del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito.

Contenido Recomendado

Javier Milei se reunió con Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EEUU:quién es y cuál es su función en el gobierno de Donald Trump

Javier Milei y Christopher Landau en Casa Rosada.

Video:Javier Milei cumplió 56 años y así le cantaron Karina y los diputados de La Libertad Avanza

video le cantaron el feliz cumpleaños a javier milei
El empresario Mauricio Novelli junto al presidente Javier Milei. Foto: NA

Qué decía el tuit de Milei en el que promocionaba $LIBRA

El 14 de febrero, Milei publicó en su cuenta de la red X un mensaje en el que dio difusión al proyecto “Viva la Libertad Project”, con eje en la comercialización de la criptomoneda $LIBRA y orientado a “financiar inversiones en Argentina”.

“La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, había publicado el presidente junto a un link y el nombre del activo.

Tuit de Javier Milei sobre la criptomoneda $LIBRA.
Tuit de Javier Milei sobre la criptomoneda $LIBRA.

Rápidamente, el valor de la criptomoneda se disparó, pero luego, un puñado de inversores que acaparaba la mayor parte del activo vendió sus tenencias a altos valores y luego se desplomó el precio.

Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje inicial de apoyo del presidente, quien horas después borró su mensaje y publicó otro retirando su apoyo al proyecto, con el que aseguró no tener vinculación ni estar interiorizado de sus detalles.

Javier MileiLibraKarina Milei
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Otra salida en el Gobierno:renunció Julián Curi, funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

    Otra salida en el Gobierno: renunció Julián Curi, funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

  2. Tensión en un frigorífico de San Fernando:trabajadores tomaron la planta por falta de pago de salarios

    Tensión en un frigorífico de San Fernando: trabajadores tomaron la planta por falta de pago de salarios

  3. Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, financiera vinculada con AFA

    Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, financiera vinculada con AFA

  4. Fijan los requisitos para el retiro voluntario de empleados estatales:quiénes pueden acceder, cómo inscribirse y cuánto cobrarán

    Fijan los requisitos para el retiro voluntario de empleados estatales: quiénes pueden acceder, cómo inscribirse y cuánto cobrarán

  5. Renunció Daniel González, el funcionario de Luis Caputo que coordinaba la Secretaría de Energía y Minería

    Renunció Daniel González, el funcionario de Luis Caputo que coordinaba la Secretaría de Energía y Minería
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Otra salida en el Gobierno:renunció Julián Curi, funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich

Renunció Julián Curi, subsecretario de subsecretario de Asuntos Penitenciarios ministerio de seguridad patricia bullrich

La Justicia ordenó el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina por el caso $LIBRA

Tensión en un frigorífico de San Fernando:trabajadores tomaron la planta por falta de pago de salarios

Javier Milei se reunió con Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EEUU:quién es y cuál es su función en el gobierno de Donald Trump

Economía

Inocencia Fiscal II:ARCA fijó una fecha límite para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

Impuesto a las ganancias. Foto: Pixabay.

Riesgo país:llegó a 710 puntos, su nivel más alto en un año, y el dólar oficial sigue en $1.550

Cómo ahorrar $20.000 en supermercados con Mercado Pago y qué días aplican los descuentos de hasta 25%

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 por mes

Internacionales

Dolarización de hecho, salarios precarios y jubilaciones congeladas:los testimonios que muestran la dura realidad económica de Venezuela

🚨 VENEZUELA: UNA ECONOMÍA EN CRISIS | ¿Cómo es vivir y trabajar en un país en reconstrucción?

Impactante video:un escolta de la presidenta del Parlamento de Bulgaria derribó a una periodista y la dejó con graves lesiones

A días de las elecciones en Israel, Benjamín Netanyahu ordenó el “cierre total” de Cisjordania en respuesta al ataque en Hebrón

Elecciones en Brasil:modelos de IA falsas conmocionan la política, de la campaña sucia a la monetización en OnlyFans