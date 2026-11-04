La causa $LIBRA podría reabrirse: Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

El empresario Mauricio Novelli junto al presidente Javier Milei. Foto: NA

La Cámara Federal de Casación Penal concedió este miércoles un recurso para revisar si dos damnificados pueden ser tenidos como querellantes en la causa por la criptomoneda $LIBRA.

La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, en el expediente caratulado “Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja”.

Por qué la Cámara Federal de Casación Penal autorizó el recurso de queja de los querellantes

Por mayoría, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso de queja y conceder el recurso de casación contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el rechazo del Juzgado Federal N° 8 al pedido de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna para ser tenidos como querellantes.

Slokar sostuvo que los agravios invocados por la parte recurrente podían constituir algunas de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que correspondía hacer lugar a la queja.

Ledesma adhirió a esa solución al considerar que se había alegado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia, mientras que Yacobucci votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible el recurso de queja, con costas.

El tribunal también ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y pedir el pase digital del legajo a la cámara de origen.

Qué había pasado con la causa Libra días atrás

El 23 de octubre pasado el fiscal federal, Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Federal N°3 y a cargo de la investigación del caso Libra, había solicitado el cierre de la causa y el sobreseimiento de Javier y Karina Milei tras indicar que los denunciantes (cinco argentinos y otros dos bielorrusos) no podían constituirse en querellantes y que no había delito alguno por el que se lo debiera investigar.

El juez de la causa Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 autorizó la solicitud y puso en marcha el sobreseimiento del presidente y la Secretaria General en conjunto con los otros nueve investigados entre los que se encuentran Mauricio Novelli, Hayden Davis, un empresario estadounidense, y Manuel Terrones Godoy.

Caso Libra: qué se investiga

El expediente judicial de la causa Libra sostiene que se investigaba una presunta red de estafa y una serie de maniobras de fraude y manipulación de mercado. Esto incluyó los posibles delitos de promoción a partir del lanzamiento de activo o moneda digital.