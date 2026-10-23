Quién es y cuál es la función de Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EEUU con el que se reunirá Javier Milei este viernes

Christopher Landau, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei recibirá este viernes 23 de octubre a Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos y una de las figuras más importantes de la diplomacia del gobierno de Donald Trump.

El encuentro se realizará en la Casa Rosada y está previsto para las 11. También participarían la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el representante estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.

La reunión servirá para profundizar la relación bilateral y repasar distintos asuntos que forman parte de la agenda compartida. Entre los principales ejes aparecen el comercio, las inversiones estadounidenses, la seguridad regional, la cooperación tecnológica y los proyectos de infraestructura y energía.

Antes del encuentro con Milei, Landau mantuvo una reunión con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. Foto: REUTERS

Quién es Christopher Landau

Christopher Landau es un abogado y diplomático estadounidense que ocupa el cargo de vicesecretario de Estado desde el 25 de marzo de 2025. Se trata del segundo puesto en importancia dentro del Departamento de Estado, inmediatamente por debajo del secretario Marco Rubio.

Nació el 13 de noviembre de 1963 en Madrid, España, donde su padre, el diplomático George Landau, se encontraba destinado como miembro del Servicio Exterior estadounidense. Su vínculo con América Latina comenzó desde muy joven: vivió varios años en Paraguay, estudió en el Colegio Americano de Asunción y habla español con fluidez. También posee conocimientos de francés.

El funcionario estudió Historia en la Universidad de Harvard y posteriormente se graduó en Derecho en la Escuela de Derecho de esa misma institución. Antes de incorporarse de lleno a la actividad diplomática, desarrolló durante más de tres décadas una extensa carrera como abogado especializado en litigios ante tribunales de apelación.

Durante su carrera jurídica trabajó para los jueces de la Corte Suprema Antonin Scalia y Clarence Thomas. Además, intervino en casos ante la Corte Suprema estadounidense y en distintos tribunales federales de apelaciones.

La experiencia de Christopher Landau en América Latina

Uno de los antecedentes más relevantes de Landau fue su desempeño como embajador de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021, durante la primera presidencia de Donald Trump.

En ese período estuvo al frente de la misión diplomática estadounidense más grande del mundo y participó en negociaciones vinculadas con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. También intervino en la coordinación bilateral para proteger el comercio fronterizo y las cadenas regionales de suministro durante la pandemia.

Su experiencia en México, el dominio del español y su formación en estudios latinoamericanos lo convirtieron en una de las principales referencias de la administración de Trump para el vínculo con los países de la región.

Christopher Landau, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Cuál es la función de Christopher Landau en el gobierno de Estados Unidos

Como vicesecretario de Estado, Christopher Landau es el principal colaborador de Rubio en la conducción de la política exterior estadounidense.

Su función incluye coordinar las diferentes áreas del Departamento de Estado, supervisar la ejecución de las políticas diplomáticas y representar al gobierno estadounidense en reuniones internacionales de alto nivel.

También participa en negociaciones con otros gobiernos sobre cuestiones económicas, políticas y de seguridad. Por la relevancia de su puesto, suele ser presentado como el “número dos” de la diplomacia de Estados Unidos.

Qué temas tratarán Javier Milei y Christopher Landau

Según la información oficial, uno de los principales ejes será el desarrollo del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa presentada por ambos países durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El proyecto busca conectar las zonas mineras del norte argentino y los yacimientos de Vaca Muerta con puertos del océano Atlántico. El plan contempla inversiones en ferrocarriles, energía, oleoductos, infraestructura portuaria y redes digitales.

La agenda también incluirá los siguientes asuntos:

La ampliación del comercio y las inversiones entre ambos países.

La cooperación en materia de seguridad regional.

El combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El pedido argentino para ingresar al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos.

La cooperación tecnológica y energética.

La preparación de la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre.

Antes del encuentro con Milei, Landau mantuvo una reunión con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. El funcionario estadounidense llegó a Buenos Aires acompañado por Juan Pablo Segura, responsable de los asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado.

Por qué es importante la reunión para la Argentina

La visita de Christopher Landau representa un nuevo gesto de acercamiento entre las administraciones de Javier Milei y Trump. Su jerarquía dentro del Departamento de Estado le permite intervenir de manera directa en las decisiones vinculadas con la política exterior estadounidense.

Para el Gobierno argentino, la reunión ofrece la oportunidad de impulsar proyectos de infraestructura, atraer capitales norteamericanos y avanzar en acuerdos comerciales. También permitirá sostener las gestiones para que la Argentina vuelva a integrar el Programa de Exención de Visa, aunque ese proceso requiere evaluaciones técnicas y de seguridad antes de una eventual aprobación.

La Embajada de Estados Unidos señaló que el viaje de Landau refleja el compromiso de la administración de Trump con un Hemisferio Occidental “seguro y próspero”. Durante su estadía en Buenos Aires, el funcionario mantendrá además reuniones con representantes del sector privado.