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La Justicia archivó definitivamente la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por el acuerdo con el FMI en 2018

La investigación buscaba definir si hubo delitos tras el acuerdo por USD 57.000 millones firmado en 2018.

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Mauricio Macri y Luis Caputo
La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, que rechazó un planteo presentado por Antonio Conrado De Martino, quien buscaba mantener abierta la investigación. Foto: NA
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La Justicia dejó firme el archivo de la causa por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que investigaba al ex presidente Mauricio Macri y también a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Nicolás Dujovne, entre otros ex funcionarios.

La decisión fue firmada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes rechazaron el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa por el acuerdo de más de US$ 57.000 millones firmado en 2018.

En el fallo, mencionaron que el fiscal general Raúl Omar Pleé sostuvo que “las hipótesis presentadas por el fiscal de instrucción no se corresponden con inferencias lógicas de las constancias de la causa, obtenidas luego de una extensa investigación, y que tampoco han sido sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas”.

Dujovne, Macri y Caputo
Dujovne, Macri y Caputo

“No se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta”

Además, apuntó que después de cinco años de investigación “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.

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“En efecto, no se ha indicado una infracción concreta en la aplicación de los fondos, sino que se ha planteado un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino”, expresó Pleé en el fallo en el que desistió de habilitar una revisión del caso.

La causa investigaba si el acuerdo con el FMI había sido utilizado para sostener la fuga de divisas al exterior en perjuicio del Estado. La misma había sido archivada en febrero de este año por el Juzgado Federal N°5, y la Cámara Federal había dejado firme la decisión.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por NA, con edición de Canal 26.

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