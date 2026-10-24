Caso $LIBRA: Milei no descartó iniciar acciones legales contra “periodistas delincuentes” que realizaron una “operación” en su contra

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas". Foto: via REUTERS

El presidente Javier Milei habló en un programa de radio sobre la Causa $LIBRA, en la que este viernes fue sobreseído por decisión a del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 ya que para el juez Marcelo Martínez de Giorgi las acusaciones “no encuadran en una figura penal”, y no descartó iniciar acciones legales contra algunos periodistas que, según él, hicieron una operación en su contra.

Milei apuntó contra los “periodistas delincuentes” y medios de comunicación que realizaron una “operación” por el caso $LIBRA, en el que estaba acusado de una presunta estafa con criptomonedas. La investigación comenzó luego de que el presidente publicara un tuit en el que difundió el proyecto a principios de este año.

“Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, díganle la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días”, dijo el mandatario en diálogo con radio Mitre.

Y fue ahí que, al igual que este viernes por la noche en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026, cruzó al grupo LA NACION y los periodistas que trabajan en ese diario. “Bajo la responsabilidad de Fernando Saguier, amparando a Hugo Alconada Mon, quien me estaba mancillando”, expresó.

Al ser consultado si tomará acciones legales, el mandatario aclaró que primero lo tendrá que evaluar con sus abogados. Y manifestó que “nadie pidió disculpas por las aberraciones” y que “intentaron esmerilar con mentiras a la figura presidencial”.

El discurso de Milei en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026

Este viernes 23 de octubre Milei estuvo presente en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026, en donde además de hablar sobre el sobreseimiento de la Causa $LIBRA, respaldó a Flávio Bolsonaro para las elecciones de este domingo 25 de octubre y apuntó contra Pedro Sánchez.

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?“, comenzó diciendo el mandatario. “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios”, enfatizó Milei.

En otro tramo del discurso, Milei utilizó de ejemplo a España para hablar de los que “promueven el ingreso de personas dependientes que, tarde o temprano, terminan viviendo de los pagadores de impuestos”. “La política del reemplazo del ladrón corrupto Pedro Sánchez”, enfatizó.

El libertario volvió a mostrar su apoyo a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil que serán este domingo. “Si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha que combate al comunismo en todo el mundo”.