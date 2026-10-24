Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

Javier Milei y Benjamin Netanyahu. Foto: EFE

Luego de que trascendiera en los medios internacionales que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había ordenado apoyar a la Argentina por el reclamo de las islas Malvinas, el presidente Javier Milei celebró la noticia a través de sus redes sociales.

Según medios británicos e israelíes, Netanyahu les habría pedido a los diplomáticos de Israel que modifiquen la posición oficial del país para acompañar el pedido de la Argentina sobre las Malvinas, que llamó nuevamente a abrir conversaciones con Londres para definir el futuro de las islas.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu en Israel. Foto: Presidencia

El presidente Milei recurrió a su cuenta de X para referirse al pedido de Netanyahu. Citó un tuit de The Jerusalem Post en el que daba a conocer que el primer ministro de Israel “ordenó a los diplomáticos cambiar la posición oficial de Israel sobre la soberanía de las Malvinas y sumarse a la Argentina en el pedido de conversaciones directas entre ese país y el Reino Unido”, y escribió “MAGA”, que significa “Make Argentina Great Again”.

Más tarde siguió reposteando noticias y compartió una nota del diario The Telegraph, la cual decía que Netanyahu “autoriza el apoyo a la Argentina por Malvinas” y volvió a poner “MAGA”. De todas formas, el medio británico aclaró que este pedido no es un apoyo formal de la soberanía argentina sobre las islas, sino que invita a que los países se sienten a hablar y llegar un acuerdo.

Milei dijo que las Malvinas “tarde o temprano volverán a ser nuestras”

Este viernes 23 de octubre Milei estuvo presente en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026, y durante su discurso volvió a mencionar el reclamo por las islas Malvinas.

El mandatario dijo que “se nota” la “incomodidad” de los ingleses frente a los reclamos por las Malvinas y aseguró: “Tarde o temprano, las islas van a volver a ser nuestras por la historia, por derecho, por geografía. Porque ganamos relevancia en lo económico y porque Gran Bretaña se está desarmando, se está cayendo a pedazos”.

Milei celebró el sobreseimiento de la Causa $LIBRA

Durante su presentación en la Gala Anual de la Fundación Faro, el presidente también se refirió al sobreseimiento de la Causa $LIBRA, en la que era investigado por una presunta estafa con criptomonedas.

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?“, comenzó diciendo el mandatario.

El presidente aseguró que la Justicia “volvió a poner las cosas en su lugar” y dijo que “quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo unico objetivo fue dañar” la investidura presidencial con “fines golpistas”. “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios”, enfatizó Milei.