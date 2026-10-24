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Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

A través de sus redes sociales, el presidente compartió la noticia que dieron a conocer los medios internacionales.

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Javier Milei y Benjamin Netanyahu. Foto: EFE
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Luego de que trascendiera en los medios internacionales que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había ordenado apoyar a la Argentina por el reclamo de las islas Malvinas, el presidente Javier Milei celebró la noticia a través de sus redes sociales.

Según medios británicos e israelíes, Netanyahu les habría pedido a los diplomáticos de Israel que modifiquen la posición oficial del país para acompañar el pedido de la Argentina sobre las Malvinas, que llamó nuevamente a abrir conversaciones con Londres para definir el futuro de las islas.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu en Israel. Foto: Presidencia

El presidente Milei recurrió a su cuenta de X para referirse al pedido de Netanyahu. Citó un tuit de The Jerusalem Post en el que daba a conocer que el primer ministro de Israel “ordenó a los diplomáticos cambiar la posición oficial de Israel sobre la soberanía de las Malvinas y sumarse a la Argentina en el pedido de conversaciones directas entre ese país y el Reino Unido”, y escribió “MAGA”, que significa “Make Argentina Great Again”.

Más tarde siguió reposteando noticias y compartió una nota del diario The Telegraph, la cual decía que Netanyahu “autoriza el apoyo a la Argentina por Malvinas” y volvió a poner “MAGA”. De todas formas, el medio británico aclaró que este pedido no es un apoyo formal de la soberanía argentina sobre las islas, sino que invita a que los países se sienten a hablar y llegar un acuerdo.

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Milei dijo que las Malvinas “tarde o temprano volverán a ser nuestras”

Este viernes 23 de octubre Milei estuvo presente en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026, y durante su discurso volvió a mencionar el reclamo por las islas Malvinas.

El mandatario dijo que “se nota” la “incomodidad” de los ingleses frente a los reclamos por las Malvinas y aseguró: “Tarde o temprano, las islas van a volver a ser nuestras por la historia, por derecho, por geografía. Porque ganamos relevancia en lo económico y porque Gran Bretaña se está desarmando, se está cayendo a pedazos”.

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El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?“, comenzó diciendo el mandatario.

El presidente aseguró que la Justicia “volvió a poner las cosas en su lugar” y dijo que “quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo unico objetivo fue dañar” la investidura presidencial con “fines golpistas”. “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios”, enfatizó Milei.

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