Con 1 huevo y 100 gramos de queso parmesano: la receta de scones de queso perfecta para el fin de semana largo

Cómo hacer scones de queso: una receta rápida y sencilla Foto: Canal 26

Para los días nublados y no tanto ¿qué mejor que comer unos deliciosos scones de queso? Son un infaltable de las tardes de mate o café. Además, los podés acompañar con los dips que se te ocurran desde guacamole, hummus y hasta tzatziki, una salsa de origen griego muy común en la cocina mediterránea con pepino, yogurt y aceite de oliva.

Aquellos a los que no les guste cocinar, no se preocupen, esta receta de scones de queso, los invitará a ponerse manos a la obra, pues solo van necesitar 25 minutos de su tiempo para preparar estas delicias saladas.

Ingredientes para preparar scones de queso

La receta es ideal para dos personas, ya que se pueden preparar hasta 10 scones. Los ingredientes que se necesitan son los siguientes:

100 gramos o un paquete de queso parmesano (también puede ser la mezcla de cuatro quesos que le da un sabor más intenso)

200 gramos de harina leudante

1 huevo

80 ml de leche

50 gramos de manteca

Sal (podés ponerle una cucharadita)

Pimienta (si bien es opcional, queda súper bien)

Cómo hacer scones de queso: una receta rápida y sencilla Foto: Canal 26

Cómo preparar scones de queso en tan solo 25 minutos

En el primer paso tomá un bowl hondo y colocá: sal, harina y el queso rallado.

Luego cortá la manteca (debe estar bien fría) en cubitos y sumala a la preparación anterior. Hay que mezclarla hasta obtener una especie de arenado.

Agregá el huevo al bowl y comenzá a batir.

En el siguiente paso, vas a sumar la leche. La recomendación es que lo hagas despacio y a medida que vas revolviendo la mezcla con el objetivo de que no se generen grumos.

Se bate hasta obtener una masa blanda y consistente.

Mientras tanto, tomás un poco de harina y espolvoreas la mesada para después colocar la masa.

En el siguiente paso, habrá que estirarla poco a poco para que no se rompa.

Ya para finalizar, con un vaso o cortante, vas tomando círculos de masa para colocarlos en una fuente enmantecada.

Una vez terminado este paso, se colocan en el horno precalentado a 200° C y allí se deben hornear unos 12 a 15 minutos.

Un consejo útil: hasta de enviar los scones al horno, la sugerencia es pincelarlos con huevo e incluso sumarles un poco más de queso rallado para que queden más crujientes. Después de solo 25 minutos, tendrás unos súper scones de queso para disfrutar solo en compañía y ver una serie o película.