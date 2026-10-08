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2 tazas de arroz y 100 gramos de queso: cómo hacer torrejitas crocantes por fuera y cremosas por dentro

Esta receta es perfecta para reciclar el arroz que sobró de un almuerzo o cena y acompañarla de una ensalada fresca.

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Preparación:
10 min
Cocción:
10 min
Total:
20 min
¿Te animás a prepararlas y aprovechar ese arroz que quedó en la heladera?
¿Te animás a prepararlas y aprovechar ese arroz que quedó en la heladera? Foto: Freepik.
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Las torrejitas de arroz con queso son una delicia y, además, es una receta perfecta para aprovechar el arroz que sobró del almuerzo o de la cena.

Con apenas cuatro ingredientes principales y un paso a paso fácil y sencillo, podés preparar unas torrejitas doradas y crocantes que quedan deliciosas y combinan muy bien con cualquier tipo de ensalada, guarnición o hasta con un corte de carne. ¿Te animás a prepararlas y aprovechar ese arroz que quedó en la heladera?

Ingredientes para unas ricas torrejitas de arroz

  • 2 tazas de arroz cocido y frío.
  • 2 huevos.
  • 100 gramos de queso cremoso o mozzarella.
  • 2 cucharadas de harina.
  • Sal, pimienta y aceite para cocinar.
Torrejitas de arroz con queso.
Las torrejitas de arroz con queso son una delicia y, además, es una receta perfecta para aprovechar el arroz que sobró del almuerzo o de la cena. Foto: Freepik.

Paso a paso para las torrejitas de arroz

  1. Preparar la mezcla: colocar el arroz cocido en un recipiente y agregar los huevos, la harina, la sal y la pimienta.
  2. Incorporar el queso: cortar el queso en cubitos pequeños y mezclarlo con los demás ingredientes.
  3. Formar las tortitas: tomar pequeñas porciones y darles forma redonda y ligeramente aplastada.
  4. Cocinar: calentar una sartén con un poquito de aceite y dorar las tortitas durante 3 o 4 minutos de cada lado, hasta que estén firmes y crocantes.
  5. Servir: retirar del fuego y acompañar con una ensalada de tomate o verduras frescas.

Una receta simple, rendidora y llena de sabor que demuestra que con pocos ingredientes se puede preparar un plato irresistible. Probá estas torrejitas de arroz con queso y convertí las sobras en una comida nueva, crocante y deliciosa.

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