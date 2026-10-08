2 tazas de arroz y 100 gramos de queso: cómo hacer torrejitas crocantes por fuera y cremosas por dentro

Las torrejitas de arroz con queso son una delicia y, además, es una receta perfecta para aprovechar el arroz que sobró del almuerzo o de la cena.

Con apenas cuatro ingredientes principales y un paso a paso fácil y sencillo, podés preparar unas torrejitas doradas y crocantes que quedan deliciosas y combinan muy bien con cualquier tipo de ensalada, guarnición o hasta con un corte de carne. ¿Te animás a prepararlas y aprovechar ese arroz que quedó en la heladera?

Ingredientes para unas ricas torrejitas de arroz

2 tazas de arroz cocido y frío.

2 huevos.

100 gramos de queso cremoso o mozzarella.

2 cucharadas de harina.

Sal, pimienta y aceite para cocinar.

Las torrejitas de arroz con queso son una delicia y, además, es una receta perfecta para aprovechar el arroz que sobró del almuerzo o de la cena. Foto: Freepik.

Paso a paso para las torrejitas de arroz

Preparar la mezcla: colocar el arroz cocido en un recipiente y agregar los huevos, la harina, la sal y la pimienta. Incorporar el queso: cortar el queso en cubitos pequeños y mezclarlo con los demás ingredientes. Formar las tortitas: tomar pequeñas porciones y darles forma redonda y ligeramente aplastada. Cocinar: calentar una sartén con un poquito de aceite y dorar las tortitas durante 3 o 4 minutos de cada lado, hasta que estén firmes y crocantes. Servir: retirar del fuego y acompañar con una ensalada de tomate o verduras frescas.

Una receta simple, rendidora y llena de sabor que demuestra que con pocos ingredientes se puede preparar un plato irresistible. Probá estas torrejitas de arroz con queso y convertí las sobras en una comida nueva, crocante y deliciosa.