2 tazas de arroz y 100 gramos de queso: cómo hacer torrejitas crocantes por fuera y cremosas por dentro
Esta receta es perfecta para reciclar el arroz que sobró de un almuerzo o cena y acompañarla de una ensalada fresca.
- Preparación:
- 10 min
- Cocción:
- 10 min
- Total:
- 20 min
Las torrejitas de arroz con queso son una delicia y, además, es una receta perfecta para aprovechar el arroz que sobró del almuerzo o de la cena.
Con apenas cuatro ingredientes principales y un paso a paso fácil y sencillo, podés preparar unas torrejitas doradas y crocantes que quedan deliciosas y combinan muy bien con cualquier tipo de ensalada, guarnición o hasta con un corte de carne. ¿Te animás a prepararlas y aprovechar ese arroz que quedó en la heladera?
Ingredientes para unas ricas torrejitas de arroz
- 2 tazas de arroz cocido y frío.
- 2 huevos.
- 100 gramos de queso cremoso o mozzarella.
- 2 cucharadas de harina.
- Sal, pimienta y aceite para cocinar.
Paso a paso para las torrejitas de arroz
- Preparar la mezcla: colocar el arroz cocido en un recipiente y agregar los huevos, la harina, la sal y la pimienta.
- Incorporar el queso: cortar el queso en cubitos pequeños y mezclarlo con los demás ingredientes.
- Formar las tortitas: tomar pequeñas porciones y darles forma redonda y ligeramente aplastada.
- Cocinar: calentar una sartén con un poquito de aceite y dorar las tortitas durante 3 o 4 minutos de cada lado, hasta que estén firmes y crocantes.
- Servir: retirar del fuego y acompañar con una ensalada de tomate o verduras frescas.
Una receta simple, rendidora y llena de sabor que demuestra que con pocos ingredientes se puede preparar un plato irresistible. Probá estas torrejitas de arroz con queso y convertí las sobras en una comida nueva, crocante y deliciosa.
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