comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Manteca, ajo y queso: cómo preparar un pan gratinado en solo 20 minutos

Una receta fácil y rápida para acompañar cualquier comida o resolver una entrada con pocos ingredientes y mucho sabor.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Manteca, ajo y queso: cómo preparar un pan gratinado en solo 20 minutos
Manteca, ajo y queso: cómo preparar un pan gratinado en solo 20 minutos Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pan gratinado con ajo, manteca y queso se convirtió en una de las opciones más elegidas para sumar a la mesa cuando hay poco tiempo y ganas de algo rico. En solo 20 minutos, se puede preparar un pan dorado por fuera, con una cubierta de queso fundido y el aroma irresistible del ajo y el perejil.

Esta receta es perfecta para acompañar pastas, sopas, ensaladas o para compartir en una picada. Además, solo requiere ingredientes simples y accesibles: baguette o pan tipo flauta, manteca, ajo, mozzarella o queso cremoso, queso rallado, perejil y pimienta.

Los ingredientes para hacer pan gratinado con ajo y queso

  • 1 baguette o pan tipo flauta
  • 50 gramos de manteca blanda
  • 2 dientes de ajo
  • 100 gramos de mozzarella o queso cremoso
  • 30 gramos de queso rallado
  • Perejil picado a gusto
  • Pimienta a gusto
El pan gratinado con ajo, manteca y queso se convirtió en una de las opciones más elegidas para sumar a la mesa
El pan gratinado con ajo, manteca y queso se convirtió en una de las opciones más elegidas para sumar a la mesa Foto: Gemini

El paso a paso para preparar pan gratinado en 20 minutos

Primero, precalentá el horno a 200 °C. En un bol, mezclá la manteca blanda con los dientes de ajo picados, el perejil y una pizca de pimienta.

Cortá el pan en rodajas gruesas, pero sin llegar a separarlas del todo si querés que la baguette conserve su forma. Untá la mezcla de manteca y ajo sobre la superficie y agregá la mozzarella y el queso rallado por encima.

Contenido Recomendado

Salvador, ingeniero en fuegos:“Hervís el mondongo 1:30 hs y después se va a la parrilla 15 minutos por lado; sale una locura, confiá en mí”

Mondongo a la parrilla en una tabla de madera, con limón.

Cómo hacer pan de muerto en casa en octubre 2026:la receta mexicana con aroma a naranja que es tradición en noviembre

Pan de muerto homenaje a seres queridos.

Colocá el pan en una placa y hornealo entre 10 y 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada. Si buscás un gratinado extra, podés dejarlo uno o dos minutos bajo el grill, siempre controlando para que no se queme.

Cómo servir el pan gratinado y con qué combinarlo

Lo ideal es servirlo caliente, recién salido del horno, para aprovechar el queso fundido y el aroma del ajo. Este pan gratinado es el complemento perfecto para platos principales o para compartir como entrada en una reunión.

RecetaCocinaEvergreen
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Salvador, ingeniero en fuegos:“Hervís el mondongo 1:30 hs y después se va a la parrilla 15 minutos por lado; sale una locura, confiá en mí”

    Salvador, ingeniero en fuegos: “Hervís el mondongo 1:30 hs y después se va a la parrilla 15 minutos por lado; sale una locura, confiá en mí”

  2. Cómo hacer pan de muerto en casa en octubre 2026:la receta mexicana con aroma a naranja que es tradición en noviembre

    Cómo hacer pan de muerto en casa en octubre 2026: la receta mexicana con aroma a naranja que es tradición en noviembre

  3. Con 1 huevo y 100 gramos de parmesano:la receta de scones de queso perfecta para este fin de semana largo

    Con 1 huevo y 100 gramos de parmesano: la receta de scones de queso perfecta para este fin de semana largo

  4. Con 200 grs de ricota y una yema de huevo:la receta más fácil para preparar unos ricos ñoquis con estofado

    Con 200 grs de ricota y una yema de huevo: la receta más fácil para preparar unos ricos ñoquis con estofado

  5. Dani García, chef:“Para que las verduras no queden aguadas, hay que cocinarlas antes de agregar aceite”

    Dani García, chef: “Para que las verduras no queden aguadas, hay que cocinarlas antes de agregar aceite”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Nos vemos pronto en la Argentina”:el mensaje del papa León XIV en la previa de su operación

El Papa León XIV llega a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Empezó el traslado de 1.500 presos de Devoto a la nueva cárcel de Marcos Paz:cómo es el megaoperativo

Andrés Watson en la Fiesta de la Flor:“Es un orgullo ver la producción de Florencio Varela aquí reflejada”

Economía

Quiebra confirmada:una histórica empresa maderera de Misiones quedó bajo control judicial

El cierre definitivo de Linor SRL deja a unos 130 empleados a la espera del cobro de salarios adeudados e indemnizaciones

Sueldo de empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Javier Milei:“Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

Información actualizada sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

Internacionales

La inesperada web de la Casa Blanca para homenajear a Cristóbal Colón:“El héroe estadounidense por excelencia”

La Casa Blanca publicó una web dedicada a Cristóbal Colón.

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:así es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros

Se viene una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes en el hospital Gemelli