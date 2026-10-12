Manteca, ajo y queso: cómo preparar un pan gratinado en solo 20 minutos Foto: Gemini

El pan gratinado con ajo, manteca y queso se convirtió en una de las opciones más elegidas para sumar a la mesa cuando hay poco tiempo y ganas de algo rico. En solo 20 minutos, se puede preparar un pan dorado por fuera, con una cubierta de queso fundido y el aroma irresistible del ajo y el perejil.

Esta receta es perfecta para acompañar pastas, sopas, ensaladas o para compartir en una picada. Además, solo requiere ingredientes simples y accesibles: baguette o pan tipo flauta, manteca, ajo, mozzarella o queso cremoso, queso rallado, perejil y pimienta.

Los ingredientes para hacer pan gratinado con ajo y queso

1 baguette o pan tipo flauta

50 gramos de manteca blanda

2 dientes de ajo

100 gramos de mozzarella o queso cremoso

30 gramos de queso rallado

Perejil picado a gusto

Pimienta a gusto

El pan gratinado con ajo, manteca y queso se convirtió en una de las opciones más elegidas para sumar a la mesa Foto: Gemini

El paso a paso para preparar pan gratinado en 20 minutos

Primero, precalentá el horno a 200 °C. En un bol, mezclá la manteca blanda con los dientes de ajo picados, el perejil y una pizca de pimienta.

Cortá el pan en rodajas gruesas, pero sin llegar a separarlas del todo si querés que la baguette conserve su forma. Untá la mezcla de manteca y ajo sobre la superficie y agregá la mozzarella y el queso rallado por encima.

Colocá el pan en una placa y hornealo entre 10 y 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada. Si buscás un gratinado extra, podés dejarlo uno o dos minutos bajo el grill, siempre controlando para que no se queme.

Cómo servir el pan gratinado y con qué combinarlo

Lo ideal es servirlo caliente, recién salido del horno, para aprovechar el queso fundido y el aroma del ajo. Este pan gratinado es el complemento perfecto para platos principales o para compartir como entrada en una reunión.