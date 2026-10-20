Con 2 huevos, 100 ml de aceite y 350 gr de harina: así se hace la receta más fácil y rica de pastafrola sin manteca

La pastafrola sin manteca es una alternativa fácil y económica para quienes buscan preparar algo dulce y casero sin utilizar manteca. Con apenas 2 huevos, 100 ml de aceite y 350 gramos de harina, se puede conseguir una masa suave ideal para acompañar el mate o el café. Además, esta receta permite elegir entre distintos rellenos, como el tradicional dulce de membrillo o el de batata con chocolate.

Lista de ingredientes: qué se necesita para hacer una deliciosa pastafrola sin manteca

Una de las principales ventajas de esta receta es que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y que suelen estar presentes en cualquier cocina. El aceite reemplaza a la manteca y permite preparar una masa que se puede trabajar sin necesidad de dejarla enfriar durante demasiado tiempo.

Para hacer una pastafrola casera sin manteca, se necesitan los siguientes ingredientes:

2 huevos

150 gramos de azúcar

100 ml de aceite neutro, como girasol

1 cucharadita de esencia de vainilla

350 gramos de harina 0000

1 cucharadita de polvo para hornear

250 gramos de dulce de batata con chocolate

250 gramos de dulce de membrillo

Los dos dulces se pueden utilizar para preparar una pastafrola con dos sabores o elegir solamente uno de ellos. Si se prefiere una versión completamente de membrillo o batata, se pueden utilizar los 500 gramos de un único relleno.

Así se hace la receta más fácil y rica de pastafrola sin manteca. Foto: Freepik

Cómo preparar la masa y el relleno de una rica pastafrola casera

Mezclar los ingredientes húmedos: colocar los huevos y el azúcar en un recipiente. Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, y mezclar hasta integrar. Agregar los ingredientes secos: incorporar la harina tamizada junto con el polvo para hornear, de a poco, hasta formar una masa homogénea. Preparar la base: separar aproximadamente un tercio de la masa para las tiras decorativas. Estirar el resto y cubrir la base de un molde para tarta previamente aceitado. Preparar el relleno: cortar los dulces en cubitos y ablandarlos por separado con una pequeña cantidad de agua caliente, hasta obtener una consistencia fácil de distribuir. Rellenar la pastafrola: colocar el membrillo y la batata sobre la masa, distribuyéndolos en dos mitades o alternando sectores. Hacer las tiras: estirar la masa reservada, cortar tiras y colocarlas cruzadas sobre el relleno, formando el clásico enrejado. Llevar al horno: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté ligeramente dorada. Dejar enfriar: retirar del horno y esperar a que el relleno tome consistencia antes de cortar y servir.

3 tips secretos para hacer la pastafrola perfecta, según Paulina Cocina

La cocinera y creadora de contenido Paulina Cocina comparte en su sitio web tres técnicas para trabajar la masa de pastafrola y conseguir una presentación prolija. Aunque sus recomendaciones originales corresponden a una receta con manteca, algunas pueden adaptarse a esta versión con aceite.