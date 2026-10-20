comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con 2 huevos, 100 ml de aceite y 350 gr de harina: así se hace la receta más fácil y rica de pastafrola sin manteca

Una versión casera, económica y sencilla del clásico dulce argentino. Lleva pocos ingredientes y se puede rellenar con membrillo o batata.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Preparación:
20 min
Cocción:
30 min
Total:
50 min
Aprendé a preparar una pastafrola sin manteca con 2 huevos, aceite y harina. Ingredientes, preparación paso a paso y consejos para que quede perfecta.
Aprendé a preparar una pastafrola sin manteca con 2 huevos, aceite y harina. Ingredientes, preparación paso a paso y consejos para que quede perfecta. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La pastafrola sin manteca es una alternativa fácil y económica para quienes buscan preparar algo dulce y casero sin utilizar manteca. Con apenas 2 huevos, 100 ml de aceite y 350 gramos de harina, se puede conseguir una masa suave ideal para acompañar el mate o el café. Además, esta receta permite elegir entre distintos rellenos, como el tradicional dulce de membrillo o el de batata con chocolate.

Lista de ingredientes: qué se necesita para hacer una deliciosa pastafrola sin manteca

Una de las principales ventajas de esta receta es que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y que suelen estar presentes en cualquier cocina. El aceite reemplaza a la manteca y permite preparar una masa que se puede trabajar sin necesidad de dejarla enfriar durante demasiado tiempo.

Para hacer una pastafrola casera sin manteca, se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 2 huevos
  • 150 gramos de azúcar
  • 100 ml de aceite neutro, como girasol
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 350 gramos de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 250 gramos de dulce de batata con chocolate
  • 250 gramos de dulce de membrillo

Los dos dulces se pueden utilizar para preparar una pastafrola con dos sabores o elegir solamente uno de ellos. Si se prefiere una versión completamente de membrillo o batata, se pueden utilizar los 500 gramos de un único relleno.

Pastafrola, torta, comida.
Así se hace la receta más fácil y rica de pastafrola sin manteca. Foto: Freepik

Cómo preparar la masa y el relleno de una rica pastafrola casera

  1. Mezclar los ingredientes húmedos: colocar los huevos y el azúcar en un recipiente. Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, y mezclar hasta integrar.
  2. Agregar los ingredientes secos: incorporar la harina tamizada junto con el polvo para hornear, de a poco, hasta formar una masa homogénea.
  3. Preparar la base: separar aproximadamente un tercio de la masa para las tiras decorativas. Estirar el resto y cubrir la base de un molde para tarta previamente aceitado.
  4. Preparar el relleno: cortar los dulces en cubitos y ablandarlos por separado con una pequeña cantidad de agua caliente, hasta obtener una consistencia fácil de distribuir.
  5. Rellenar la pastafrola: colocar el membrillo y la batata sobre la masa, distribuyéndolos en dos mitades o alternando sectores.
  6. Hacer las tiras: estirar la masa reservada, cortar tiras y colocarlas cruzadas sobre el relleno, formando el clásico enrejado.
  7. Llevar al horno: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté ligeramente dorada.
  8. Dejar enfriar: retirar del horno y esperar a que el relleno tome consistencia antes de cortar y servir.

3 tips secretos para hacer la pastafrola perfecta, según Paulina Cocina

La cocinera y creadora de contenido Paulina Cocina comparte en su sitio web tres técnicas para trabajar la masa de pastafrola y conseguir una presentación prolija. Aunque sus recomendaciones originales corresponden a una receta con manteca, algunas pueden adaptarse a esta versión con aceite.

  1. Acomodar la masa directamente en el molde: distribuir pequeños trozos sobre la tartera, cubrirlos con film y presionar suavemente hasta formar una base pareja. Esta técnica permite evitar que la masa se rompa al trasladarla.
  2. Estirar la masa entre dos films: colocarla entre dos láminas de film y utilizar un palo de amasar para conseguir un espesor uniforme. Después, retirar la capa superior y trasladarla al molde con ayuda de la inferior.
  3. Enfriar la masa antes de cortar las tiras: estirar la porción reservada entre dos films y llevarla unos minutos a la heladera. Una vez firme, cortar las tiras y acomodarlas sobre el relleno para formar el enrejado.
RecetaTortaComida
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Ken Ng, especialista en química de alimentos:“Introducir los huevos directamente en agua hirviendo puede provocar que las proteínas de la clara se coagulen demasiado rápido”

    Ken Ng, especialista en química de alimentos: “Introducir los huevos directamente en agua hirviendo puede provocar que las proteínas de la clara se coagulen demasiado rápido”

  2. Alejandro Aquino, chef formoseño de 34 años:“Pulpa de paleta, tapa de nalga y roast beef son los cortes ideales para hacer a la parrilla sin gastar mucho dinero”

    Alejandro Aquino, chef formoseño de 34 años: “Pulpa de paleta, tapa de nalga y roast beef son los cortes ideales para hacer a la parrilla sin gastar mucho dinero”

  3. Receta de pollo al limón:cómo prepararla en 25 minutos

    Receta de pollo al limón: cómo prepararla en 25 minutos

  4. Con una taza de lentejas, 2 huevos, un tomate y una cebolla:la receta de cena proteica que se hace en solo 15 minutos

    Con una taza de lentejas, 2 huevos, un tomate y una cebolla: la receta de cena proteica que se hace en solo 15 minutos

  5. Con 500 gramos de dulce de leche y 200 de coco rallado:cómo hacer una torta fácil y deliciosa en 40 minutos

    Con 500 gramos de dulce de leche y 200 de coco rallado: cómo hacer una torta fácil y deliciosa en 40 minutos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Justicia archivó definitivamente la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por el acuerdo con el FMI en 2018

Mauricio Macri y Luis Caputo

Javier Milei viajó a España para apoyar a la ultraderecha y participar de un foro económico

En medio del conflicto y luego de la masiva marcha que terminó con graves incidentes, funcionarios de Educación exponen ante la Comisión de Presupuesto

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Política

Javier Milei cuestionó la frase “la gente no llega a fin de mes”:“Es una pelot... del tamaño de una casa”

Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén.

Javier Milei vinculó las elecciones de 2027 con la economía, prometió menos impuestos y defendió su estrategia sobre el dólar

Piden destituir al juez que absolvió a dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa en San Pedro

Caen los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a 675, un nuevo máximo en lo que va del año

Internacionales

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales:piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

En Colombia buscan voluntarios para generar contenido para redes sociales: piden 20 horas de trabajo por semana y ofrecen 2 días libres

Estados Unidos propuso cerrar el comité de la ONU en el que Argentina reclama año a año por las Islas Malvinas

Excavaron 2.732 metros bajo Madrid en solo 147 días y retiraron casi 189.000 metros cúbicos de tierra

Documentos revelan cómo el gobierno de Netanyahu facilitó casi US$ 2.000 millones de Qatar hacia Gaza antes del ataque de Hamás