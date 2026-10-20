Con 2 huevos, 100 ml de aceite y 350 gr de harina: así se hace la receta más fácil y rica de pastafrola sin manteca
Una versión casera, económica y sencilla del clásico dulce argentino. Lleva pocos ingredientes y se puede rellenar con membrillo o batata.
- Preparación:
- 20 min
- Cocción:
- 30 min
- Total:
- 50 min
La pastafrola sin manteca es una alternativa fácil y económica para quienes buscan preparar algo dulce y casero sin utilizar manteca. Con apenas 2 huevos, 100 ml de aceite y 350 gramos de harina, se puede conseguir una masa suave ideal para acompañar el mate o el café. Además, esta receta permite elegir entre distintos rellenos, como el tradicional dulce de membrillo o el de batata con chocolate.
Lista de ingredientes: qué se necesita para hacer una deliciosa pastafrola sin manteca
Una de las principales ventajas de esta receta es que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y que suelen estar presentes en cualquier cocina. El aceite reemplaza a la manteca y permite preparar una masa que se puede trabajar sin necesidad de dejarla enfriar durante demasiado tiempo.
Para hacer una pastafrola casera sin manteca, se necesitan los siguientes ingredientes:
- 2 huevos
- 150 gramos de azúcar
- 100 ml de aceite neutro, como girasol
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 350 gramos de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 250 gramos de dulce de batata con chocolate
- 250 gramos de dulce de membrillo
Los dos dulces se pueden utilizar para preparar una pastafrola con dos sabores o elegir solamente uno de ellos. Si se prefiere una versión completamente de membrillo o batata, se pueden utilizar los 500 gramos de un único relleno.
Cómo preparar la masa y el relleno de una rica pastafrola casera
- Mezclar los ingredientes húmedos: colocar los huevos y el azúcar en un recipiente. Incorporar el aceite y la esencia de vainilla, y mezclar hasta integrar.
- Agregar los ingredientes secos: incorporar la harina tamizada junto con el polvo para hornear, de a poco, hasta formar una masa homogénea.
- Preparar la base: separar aproximadamente un tercio de la masa para las tiras decorativas. Estirar el resto y cubrir la base de un molde para tarta previamente aceitado.
- Preparar el relleno: cortar los dulces en cubitos y ablandarlos por separado con una pequeña cantidad de agua caliente, hasta obtener una consistencia fácil de distribuir.
- Rellenar la pastafrola: colocar el membrillo y la batata sobre la masa, distribuyéndolos en dos mitades o alternando sectores.
- Hacer las tiras: estirar la masa reservada, cortar tiras y colocarlas cruzadas sobre el relleno, formando el clásico enrejado.
- Llevar al horno: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté ligeramente dorada.
- Dejar enfriar: retirar del horno y esperar a que el relleno tome consistencia antes de cortar y servir.
3 tips secretos para hacer la pastafrola perfecta, según Paulina Cocina
La cocinera y creadora de contenido Paulina Cocina comparte en su sitio web tres técnicas para trabajar la masa de pastafrola y conseguir una presentación prolija. Aunque sus recomendaciones originales corresponden a una receta con manteca, algunas pueden adaptarse a esta versión con aceite.
- Acomodar la masa directamente en el molde: distribuir pequeños trozos sobre la tartera, cubrirlos con film y presionar suavemente hasta formar una base pareja. Esta técnica permite evitar que la masa se rompa al trasladarla.
- Estirar la masa entre dos films: colocarla entre dos láminas de film y utilizar un palo de amasar para conseguir un espesor uniforme. Después, retirar la capa superior y trasladarla al molde con ayuda de la inferior.
- Enfriar la masa antes de cortar las tiras: estirar la porción reservada entre dos films y llevarla unos minutos a la heladera. Una vez firme, cortar las tiras y acomodarlas sobre el relleno para formar el enrejado.