Con un paquete de galletitas, 400 gramos de dulce de leche y una crema: cómo hacer el postre de vainillas ideal para agasajar a mamá

El postre de vainillas es una de las recetas dulces más fáciles de preparar en casa. Con galletitas humedecidas en leche, dulce de leche y una crema suave, se puede conseguir un postre frío, cremoso y rendidor, sin necesidad de encender el horno. Su preparación lleva aproximadamente 15 minutos y requiere unas tres horas de heladera antes de servir.

Con la llegada del Día de la Madre, esta receta se convierte en una opción ideal para agasajar a mamá con algo casero y delicioso, sin pasar horas en la cocina ni gastar demasiado dinero. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de compartir el almuerzo o la merienda familiar.

Qué ingredientes se necesitan para preparar el postre de vainillas

Ingredientes para el postre de vainillas

2 paquetes de vainillas (aproximadamente 24 unidades).

400 gramos de dulce de leche repostero.

300 gramos de queso crema.

200 ml de crema de leche para batir.

1 taza de leche para humedecer las vainillas.

2 cucharadas de azúcar, opcionales.

Cacao amargo o chocolate rallado para decorar.

El dulce de leche repostero ayuda a conseguir una consistencia más firme, mientras que el queso crema aporta suavidad y equilibra el dulzor. También se puede incorporar una cucharadita de esencia de vainilla para intensificar el sabor.

Cuánto tiempo debe estar en la heladera el postre de vainillas. Foto: Pinterest.

Cómo hacer el postre de vainillas con dulce de leche y crema, paso a paso

Preparar las vainillas: colocar la leche en un recipiente y humedecer brevemente cada vainilla. Acomodarlas en una fuente rectangular hasta cubrir toda la base. Hacer el relleno: mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta obtener una preparación homogénea. En otro recipiente, batir la crema de leche fría hasta que tome cuerpo e incorporarla con movimientos envolventes. Armar las capas: distribuir una parte del relleno sobre las vainillas. Repetir el procedimiento alternando galletitas humedecidas y crema hasta terminar los ingredientes. Enfriar y servir: cubrir la fuente y llevar a la heladera durante al menos tres horas. Antes de servir, decorar con cacao amargo, chocolate rallado o pequeños copos de dulce de leche.

Cuánto tiempo debe estar en la heladera y cómo conseguir una textura perfecta

El secreto para que el postre de vainillas quede cremoso y mantenga sus capas está en controlar la cantidad de leche. Las galletitas deben humedecerse apenas unos segundos, ya que absorberán parte de la humedad del relleno durante el reposo.

Aunque puede consumirse después de tres horas de frío, dejarlo toda la noche en la heladera permite que las capas se integren mejor. Para conservarlo, debe mantenerse tapado y refrigerado, preferentemente a 4 °C o menos, y consumirse dentro de los tres días.