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Pastel de calabaza con 500 gr de carne picada y dos cebollas medianas: la sencilla receta para resolver la cena en pocos pasos

Este plato es uno de los preferidos de los argentinos y ofrece múltiples variantes para adaptarse a todos los gustos. Se puede preparar con papa, calabaza o batata, reemplazar la carne por pollo o incluso optar por una versión vegetariana.

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Preparación:
30 min
Cocción:
20 min
Total:
50 min
Pastel de calabaza.
Pastel de calabaza, la receta ideal para hacer en casa. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
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El pastel de calabaza es una de esas recetas caseras que combinan sabor, practicidad y pocos ingredientes. Con una base de puré de calabaza suave y un relleno de carne picada, cebolla y queso, se puede preparar un plato abundante, ideal para el almuerzo o la cena.

Además, es una excelente alternativa al tradicional pastel de papas, ya que la calabaza aporta un sabor ligeramente dulce que combina muy bien con la carne y el queso gratinado.

Ingredientes para preparar pastel de calabaza

  • 1 kg de calabaza
  • 500 g de carne picada
  • 2 cebollas medianas
  • 1/2 morrón rojo
  • 2 huevos duros (opcional)
  • 150 g de queso cremoso o mozzarella
  • 2 cucharadas de aceite
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal, pimienta, pimentón y nuez moscada a gusto

Paso a paso: cómo hacer pastel de calabaza con carne picada

  1. Preparar el puré de calabaza: pelar y cortar la calabaza en cubos. Cocinar al horno o al vapor durante 20 a 25 minutos, hasta que esté tierna. Pisarla hasta conseguir un puré suave y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  2. Cocinar el relleno de carne: picar las cebollas y el morrón. Saltearlos con aceite durante unos minutos. Incorporar la carne picada y cocinar hasta que esté completamente cocida. Agregar sal, pimienta y pimentón.
  3. Armar el pastel: colocar la carne en una fuente para horno. Añadir los huevos duros picados, si se utilizan, y distribuir el queso cremoso. Cubrir con el puré de calabaza y espolvorear con queso rallado.
  4. Llevar al horno y gratinar: cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada. Dejar reposar cinco minutos antes de servir.
Pastel de calabaza.
Cuáles son los trucos para que el pastel de calabaza quede firme y cremoso. Foto: Pinterest.

Trucos para que el pastel de calabaza quede firme y cremoso

Uno de los principales secretos para conseguir un buen pastel de calabaza es evitar que el puré quede demasiado líquido. Por eso, conviene cocinar la calabaza al horno en lugar de hervirla, ya que de esta manera concentra mejor su sabor y retiene menos agua.

También se puede agregar una cucharada de queso rallado o un poco de fécula de maíz al puré para darle mayor consistencia.

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El resultado es un pastel de calabaza dorado por fuera, cremoso por dentro y con un relleno jugoso, perfecto para disfrutar en familia sin gastar demasiado.

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