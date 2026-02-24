Cómo hacer la pechuga de pollo para sumar a tus ensaladas: el truco infalible para que quede bien jugosa
Si te preocupa que la carne quede seca, te compartimos todos los tips para lograr una carne a la plancha deliciosa que mejora cualquier preparación.
Para los que quieren todos los trucos, hoy te lo compartiremos. Vas a ver que hacer la pechuga de pollo y que quede sabrosa ¡ya no será un desafío!
Si te gusta planificar tus comidas, resolver recetas simples pero no perder de vista las texturas y los sabores ¡entonces hoy vamos a resolver juntas las pechugas para que queden jugosas!
Para los que cuentan con el tiempo a su favor, siempre quedan mejor las pechugas marinadas. Con un recipiente hermético será más que suficiente para conservar la carne en forma segura para las distintas recetas. También nos puede servir para dejar pollo listo para cuando hay que comer rico y rápido.
Marinar la pechuga de pollo: distintas opciones
Las combinaciones que podemos utilizar para marinar nuestra receta de pechugas de pollo ¡son miles! Te damos algunos ejemplos: yogur, limón (jugo y ralladura bien finita), naranja, mostaza, ajo en polvo o picado, jengibre fresco rallado, salsa de soja y más. De estos ingredientes eligiendo tres o cuatro ¡será suficiente para percibir el cambio en el sabor de las más ricas pechugas de pollo! Dependerá de tus gustos y preferencias, si te gusta lo picante ¡no te olvides del pimentón o un poquito de chile!
La opción más elegida es limón (jugo y ralladura) y mostaza, sal y pimienta molida; lo mejor es cuando queda en reposo toda la noche y al otro día las cocinamos, el resultado será una carne más tierna ¡y con un sabor increíble para nuestras recetas!
Tip para una pechuga a la plancha bien jugosa
Otro punto a considerar, cuando cocinamos el pollo a la plancha debemos tomar unos minutos hasta que esté bien caliente. Requiere un poco de paciencia, pero es importante sellar la carne, así queda bien cocido pero no se seca.
Ahora te facilitaremos las cantidades para hacer las pechugas ¡más ricas! Quedará elegir la guarnición para acompañar la receta.
Ingredientes para hacer las pechugas de pollo
Cena para dos personas
- 300 gramos de pechuga de pollo cortada en bifes
- 3 cucharadas abundantes de yogur natural o griego (sin sabor)
- 2 cucharadas de mostaza
- el jugo y ralladura de un limón
- sal y pimienta molida a gusto
Paso a Paso para comer unas ricas pechugas
- Prepara las pechugas de pollo cortándolas en bifes
- En un recipiente toma las cantidades para marinarlo y mezcla bien
- Agregamos la salsa al pollo, debemos contar con un recipiente hermético para conservarlo adecuadamente en la heladera
- Luego de dejarla marinar hay que preparar la plancha para su cocción
- Una vez que esté caliente la plancha colocamos los bifes de pollo y cocinamos a fuego medio por unos cinco minutos
- Luego volteamos y dejamos que se termine de dorar ¡y a disfrutar esta forma de hacer las pechugas de pollo casera!