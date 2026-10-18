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Ken Ng, especialista en química de alimentos: “Introducir los huevos directamente en agua hirviendo puede provocar que las proteínas de la clara se coagulen demasiado rápido”

Aunque parece una de las preparaciones más sencillas de la cocina, hervir un huevo tiene sus secretos. Un especialista explicó por qué la temperatura del agua puede modificar la textura de la clara y cómo conseguir el punto de cocción ideal.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Poner los huevos directamente en agua hirviendo puede afectar su textura
Poner los huevos directamente en agua hirviendo puede afectar su textura. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.
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Cocinar un huevo duro parece una tarea sencilla: colocar agua en una olla, esperar a que hierva e introducir los huevos. Sin embargo, un pequeño detalle en este procedimiento puede marcar la diferencia entre una cocción perfecta y un resultado poco satisfactorio.

La temperatura inicial del agua, el tiempo de cocción y la manera de enfriar los huevos son factores que influyen directamente en su textura. Aunque existen diferentes técnicas, algunos especialistas recomiendan comenzar con agua fría para evitar cambios bruscos de temperatura.

Poner los huevos directamente en agua hirviendo puede afectar su textura
Cocinar huevos hervidos parece sencillo, pero la temperatura del agua y los minutos de cocción pueden cambiar por completo su textura. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En una entrevista publicada por el diario británico The Guardian, Ken Ng, especialista en química de alimentos de la Universidad de Melbourne, explicó por qué este método puede ofrecer mejores resultados y cuáles son los errores más frecuentes al preparar huevos hervidos.

Por qué no conviene poner los huevos directamente en agua hirviendo

Según Ken Ng, introducir los huevos directamente en agua hirviendo puede provocar que las proteínas de la clara se coagulen demasiado rápido, lo que favorece una textura más firme y gomosa.

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Cáscara de huevo. Foto: Unsplash.

Por este motivo, el especialista recomienda colocar los huevos en una olla con agua fría y calentarlos progresivamente, permitiendo que la temperatura aumente de manera gradual.

Poner los huevos directamente en agua hirviendo puede afectar su textura
Los expertos en cocina revelan el secreto para conseguir huevos hervidos perfectos, con una clara tierna y una yema en su punto justo. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Este procedimiento también puede reducir el riesgo de que la cáscara se agriete por un cambio brusco de temperatura, especialmente cuando los huevos se encuentran recién retirados de la heladera.

Sin embargo, no existe un único método aceptado por todos los cocineros. Algunos profesionales prefieren introducir los huevos en agua hirviendo porque permite controlar con mayor precisión el tiempo de cocción.

De hecho, una publicación de Allrecipes de agosto de 2026 consultó a cinco chefs que coincidieron en preferir el agua hirviendo como punto de partida. La diferencia entre ambos procedimientos demuestra que el secreto no depende exclusivamente de la temperatura inicial, sino también del tiempo y del resultado que se busca conseguir.

El método recomendado para conseguir huevos hervidos perfectos

Para quienes prefieren una cocción gradual, Ken Ng propone un procedimiento que aprovecha el calor residual del agua. El método consiste en colocar los huevos en una olla, cubrirlos con agua fría y llevarlos al fuego hasta que el líquido alcance el hervor.

Poner los huevos directamente en agua hirviendo puede afectar su textura
Poner los huevos directamente en agua hirviendo puede afectar su textura, especialmente cuando se encuentran recién retirados de la heladera. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En ese momento, recomienda apagar el fuego, tapar la olla y dejar que los huevos terminen de cocinarse con el calor acumulado.

Los tiempos orientativos son:

  • 6 minutos: para conseguir una yema blanda.
  • 9 minutos: para obtener una yema más firme y cocida.

Estos tiempos pueden variar según el tamaño de los huevos, la cantidad de agua y la temperatura inicial. Por eso, conviene tomarlos como referencia y ajustar el procedimiento según las características de cada preparación.

El error que puede arruinar la textura de los huevos

Uno de los problemas más habituales al hervir huevos es prolongar innecesariamente la cocción. Cuando permanecen demasiado tiempo expuestos a temperaturas elevadas, la clara puede adquirir una consistencia gomosa y la yema volverse seca.

Además, en los huevos muy cocidos puede aparecer un anillo verdoso alrededor de la yema. Este fenómeno se produce por una reacción entre compuestos de azufre y hierro presentes en el huevo.

Poner los huevos directamente en agua hirviendo puede afectar su textura
El método de cocción con agua fría permite calentar los huevos progresivamente, lo que puede reducir el riesgo de que la cáscara se agriete. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Aunque ese cambio de color no significa necesariamente que el alimento sea peligroso, suele indicar una cocción excesiva. Para evitarlo, resulta fundamental controlar los tiempos y detener la cocción cuando los huevos alcanzan el punto deseado.

Agua fría o hirviendo: cuál es la mejor opción según los especialistas

La elección entre comenzar con agua fría o hirviendo depende de las preferencias del cocinero y de la textura que se quiera obtener.

El método de agua fría permite un calentamiento progresivo y puede resultar especialmente práctico para quienes buscan evitar cambios bruscos de temperatura.

El tiempo de cocción es fundamental para preparar huevos perfectos: unos pocos minutos pueden marcar la diferencia entre una yema cremosa y una completamente firme. Foto: Pinterest

En cambio, comenzar con agua hirviendo facilita establecer tiempos más precisos desde el momento en que los huevos entran en contacto con el agua.

Ambas técnicas pueden ofrecer buenos resultados si se aplican correctamente. En definitiva, para conseguir huevos hervidos con una clara tierna y una yema en su punto, lo más importante es controlar la temperatura, respetar los tiempos y evitar una cocción excesiva.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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