Los chefs españoles son claros: “Para que las croquetas queden cremosas por dentro y crocantes por fuera, no hagas un rebozado simple, sino un empanado doble y cuida la fritura”

Los chefs españoles revelan los secretos para hacer las croquetas cremosas y crocantes. Foto: Magnific

En España, las croquetas son un clásico indiscutido de la gastronomía española y conquistan por su textura: una corteza crocante que esconde un interior suave y cremoso. Aunque parecen simples, para lograr ese equilibrio los cocineros españoles aseguran que se requiere prestar atención a varios detalles cruciales en la preparación.

No alcanza con mezclar ingredientes y freír: el éxito depende de una buena masa, el reposo adecuado, un empanado firme y la temperatura justa del aceite. Cada paso suma para que el resultado sea el esperado.

Cómo se prepara la salsa bechamel para un relleno cremoso

El corazón de toda croqueta está en la bechamel: una salsa espesa pero suave, que evita que el interior quede seco o pastoso. Se prepara derritiendo manteca en una sartén u olla, incorporando harina y cocinando unos minutos para quitarle el sabor crudo, sin que se queme.

Después, se agrega la leche de a poco, revolviendo constantemente para evitar grumos. La cocción continúa hasta obtener una masa homogénea que se despega parcialmente de las paredes del recipiente. En ese punto, se suma el ingrediente elegido:

jamón picado

pollo desmenuzado

bacalao

hongos

queso

Un error común es usar demasiada harina, lo que deja una textura compacta y pesada. La proporción justa y una cocción paciente son esenciales para lograr ese relleno suave que distingue a las mejores croquetas.

El secreto de los chefs españoles para lograr las croquetas más cremosas. Foto: Foto: Gemini

Por qué es clave enfriar la masa antes de armar las croquetas

Una vez lista la masa, es fundamental dejarla enfriar bien antes de formar las croquetas. Este paso le da la consistencia necesaria para trabajarla sin que se pegue a las manos ni se desarme.

Lo ideal es:

Extender la masa en una fuente Cubrirla con film en contacto para evitar que se forme una costra Llevarla a la heladera varias horas, hasta que esté bien fría.

Si se intenta armar las croquetas cuando la masa está tibia, será difícil darles forma y pueden abrirse durante la fritura.

El empanado doble, el truco para una cobertura dorada y firme

Con la masa fría, llega el momento de dar forma y empanar. Se arman piezas del mismo tamaño, y se realiza el siguiente orden de empanado:

Se pasan por harina (sacando el excedente) Luego por huevo batido Finalmente por pan rallado, presionando para que se adhiera bien.

Para una cobertura más resistente, se puede repetir el paso de huevo y pan rallado: el doble empanado sella mejor la superficie y reduce el riesgo de que las croquetas se abran al freírlas. Antes de llevarlas al aceite, conviene enfriarlas unos minutos más en la heladera.

Croquetas rellenas de salsa bechamel: una opción irresistible que no te puedes perder. Foto: Magnific

Cómo freír las croquetas para que queden doradas y no absorban aceite

El último paso es la fritura. El aceite debe estar bien caliente, entre 170 y 180 °C. Si está frío, el empanado absorbe grasa y queda blando; si está demasiado caliente, la superficie se dora rápido pero el interior no se cocina bien.

Es importante freír las croquetas en tandas pequeñas para que la temperatura del aceite no baje. Cuando estén doradas de manera pareja, se retiran con espumadera y se colocan sobre papel absorbente o una rejilla para eliminar el exceso de aceite.

De esta manera, las croquetas salen perfectas: doradas por fuera, cremosas por dentro y con ese sabor inconfundible de la cocina española.