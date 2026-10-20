Dos chefs con Estrella Michelin se plantan: “El pollo asado no solo mejora con romero, añade también tomillo y no te olvides del reposo”

Conseguir una piel crujiente y una carne jugosa requiere técnica, tiempo y la combinación adecuada de especias. Foto: Magnific

El pollo asado es una de esas recetas tradicionales que parecen sencillas de preparar en casa, pero lograr un resultado realmente jugoso, tierno y sabroso requiere de técnica y práctica. Para triunfar en la cocina, es necesario cuidar minuciosamente cada detalle, desde la temperatura y el tiempo de horneado hasta la correcta selección de las hierbas aromáticas y condimentos.

Aunque el romero siempre ha sido considerado el rey indiscutible de esta preparación, dos reputados chefs galardonados con Estrella Michelin en España han demostrado que existe otro ingrediente obligatorio para elevar el plato al siguiente nivel.

El tomillo: por qué es indispensable para el pollo asado

El tomillo es una hierba aromática profundamente arraigada en la gastronomía española, habitual en guisos tradicionales y recetas rústicas como el popular pollo al chilindrón aragonés o los estofados de invierno. Figuras de la alta cocina como Jordi Roca y Jordi Cruz lo integran de manera habitual en sus creaciones.

Por un lado, el célebre repostero de El Celler de Can Roca emplea una elaborada mezcla de especias a base de pimentón dulce y picante, sal, azúcar moreno, mostaza en polvo y otras notas aromáticas.

Por otro lado, Jordi Cruz compartió en sus redes una receta que combina pimienta negra molida, hierbas provenzales, romero, albahaca, tomillo seco, limón, sal y aceite de oliva virgen extra. Esta sinergia de sabores transforma por completo cualquier pieza aviar.

Añadir mostaza, pimentón, sal y azúcar moreno aporta un matiz único y dorado a la pieza. Foto: Magnific

Un tip clave: el reposo del pollo antes de trinchar

Una vez finalizado el horneado, cometer el error de cortarlo inmediatamente es muy común, pero altera la textura final. El reposo antes del trinchado es un paso absolutamente imprescindible para permitir que los jugos internos se redistribuyan y asienten por toda la carne.

Así lo defiende con firmeza Mariano Sánchez Díaz, carnicero y creador de contenido conocido popularmente en redes sociales como @el_as_carnicero. En uno de sus vídeos virales de Instagram, Sánchez aconseja dejar reposar el ave entre 10 y 15 minutos antes de meterle el cuchillo. Además, sugiere un sencillo truco: “Tápalo si quieres con papel de aluminio o con lo que quieras para que no se enfríe”.

Esperar entre 10 y 15 minutos antes de cortar la carne garantiza una textura tierno y uniforme en cada bocado. Foto: Magnific

Sal y azúcar, otro tip secreto de los cocineros

Más allá de las especias, la química culinaria nos ofrece herramientas excelentes. La sal y el azúcar se convierten en los aliados perfectos para garantizar una jugosidad insuperable.

Profesionales de los fogones como Vero Gómez, finalista de MasterChef 10, optan por curar la pieza principal durante un par de horas utilizando una combinación de estos dos elementos junto con algunas aromáticas escogidas. Gracias a este proceso de ósmosis, la carne logra retener mucha más humedad durante el cocinado, evitando que la pechuga quede seca.

Siguiendo todos estos consejos expertos, tienes las claves definitivas para sorprender a todos tus invitados con un pollo asado digno de los mejores restaurantes en tu propia casa.