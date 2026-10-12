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El pesebre tradicional no va más: cuál es la nueva tendencia para esta Navidad 2026

La madera, la cerámica, las fibras naturales y los tonos beige, blanco, arena y marrón aparecen como algunas de las opciones preferidas.

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El pesebre común no va más.
El pesebre común no va más. Foto: ChatGPT.
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La decoración de Navidad se reinventa y uno de los clásicos que también cambia de estilo es el pesebre. Para esta Navidad 2026, las versiones minimalistas ganan espacio con diseños simples, pocos elementos y una paleta de colores neutros que permite mantener la tradición sin recargar los ambientes.

El concepto sigue la misma línea que atraviesa las nuevas tendencias de decoración: menos objetos, materiales naturales y una estética más cálida y serena. La madera, la cerámica, las fibras naturales y los tonos beige, blanco, arena y marrón aparecen como algunas de las opciones preferidas.

Cómo es el pesebre minimalista que es tendencia en 2026

A diferencia de los pesebres tradicionales, que suelen incorporar numerosas figuras, animales, construcciones y paisajes, las nuevas propuestas reducen la escena a sus elementos esenciales.

José, María y el niño Jesús pueden aparecer representados mediante siluetas, figuras geométricas o piezas de madera y cerámica. En algunos diseños incluso se utilizan formas abstractas que permiten reconocer la escena sin reproducir de manera detallada los personajes.

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Este tipo de pesebre ya tiene antecedentes en el diseño contemporáneo y en propuestas artesanales que buscan representar la escena del nacimiento a través de formas simples, en lugar de figuras realistas.

El pesebre minimalista es la nueva tendencia 2026.
El pesebre minimalista es la nueva tendencia 2026. Foto: ChatGPT para Canal 26.

Beige, blanco y madera: los colores que acompañan la tendencia

La paleta también se aleja de los colores intensos. El blanco roto, beige, crema, arena, gris suave y diferentes tonalidades de marrón son algunos de los colores que mejor acompañan esta estética.

La madera natural es otra de las grandes protagonistas, especialmente cuando conserva sus vetas y su aspecto original. También aparecen piezas de cerámica artesanal, cemento y fibras naturales.

La clave está en combinar pocos colores y generar contraste a través de las texturas, para conseguir un resultado sencillo pero cálido.

Dónde colocar un pesebre minimalista

Otra de las novedades es que el pesebre ya no necesariamente tiene que ocupar un lugar debajo del árbol de Navidad.

Una repisa, una mesita ratona o un mueble del living pueden convertirse en el espacio ideal para armar la escena del nacimiento de Jesús. Esta alternativa permite darle mayor protagonismo y, al mismo tiempo, mantener separados los distintos elementos de la decoración navideña.

Además, los formatos pequeños resultan especialmente prácticos para departamentos o ambientes donde no hay demasiado espacio.

La idea es mantener la tradición, pero con menos elementos

El auge del pesebre minimalista no significa dejar de lado la tradición, sino encontrar una manera diferente de incorporarla a los hogares actuales.

La tendencia navideña de 2026 apunta justamente a eso: crear espacios más tranquilos, ordenados y naturales, donde cada objeto tenga un sentido. En ese contexto, el pesebre puede convertirse en una pieza decorativa por sí misma, sin necesidad de grandes escenarios ni una gran cantidad de figuras.

Así, un clásico de la Navidad encuentra una nueva forma de presentarse: más simple, moderno y pensado para integrarse a los ambientes contemporáneos sin perder su significado.

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