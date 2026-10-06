Las guirnaldas de Navidad pasaron de moda: la nueva tendencia en 2026 que hace que el árbol se vea más elegante

Las guirnaldas de Navidad pasaron de moda. Foto: Gemini

La decoración navideña de 2026 dejó atrás las guirnaldas uniformes y apostó por una estética más cuidada, con materiales que suman textura y variedad. Los especialistas recomendaron alejarse de los adornos idénticos y sumar mezclas de follaje, tonos naturales y detalles que se integran mejor con el ambiente del hogar.

Una de las tendencias más fuertes fue la combinación de distintos tipos de verde, como pino, cedro y eucalipto, en lugar de usar una sola guirnalda igual en todo el árbol. Además, se incorporaron elementos naturales como piñas, frutos secos y flores o ramas preservadas, que aportaron un toque más orgánico y sofisticado.

La búsqueda de una Navidad más natural y conectada

La especialista en fotografía y tendencias Danielle Le Vaillant explicó que existe “una tendencia creciente hacia las guirnaldas navideñas de aspecto más natural”, vinculada con el deseo de lograr una mayor conexión con la naturaleza dentro de los hogares.

La búsqueda de una Navidad más natural y conectada Foto: Gemini

Para conseguir un resultado más elegante, los expertos sugirieron trabajar con una paleta de colores limitada. Los verdes se combinaron con dorados, champagne, marrones cálidos o tonos crema, logrando una armonía visual que elevó la decoración tradicional.

Cómo sumar guirnaldas y detalles botánicos en distintos espacios

Otra posibilidad que se impuso fue sumar una guirnalda de frutos secos o elementos botánicos en sectores puntuales del living, como una chimenea, una biblioteca o una consola, en vez de llenar todos los rincones con adornos.

La clave de la tendencia 2026 no fue eliminar las guirnaldas, sino usarlas con mayor intención: menos elementos repetidos, más variedad de texturas y una combinación de colores que dialoga con el resto del ambiente.