El minimalismo quedó atrás: la tendencia que se impone para decorar los hogares en Navidad 2026

El minimalismo en la navidad quedó atrás Foto: Gemini IA

Comienza el último tramo del año y las familias ya comienzan a pensar en la decoración navideña ya que cada año se imponen distintas tendencias. Y aunque en 2025 la moda eran los colores sobrios y la decoración minimalista, la propuesta de este año propone recuperar una estética más abundante, colorida y cargada de detalles.

La tendencia de 2026 apuesta a llevar como protagonista a los árboles, los adornos de gran tamaño, las texturas y distintas combinaciones de colores que pueden transformar cada rincón del hogar en una verdadera fiesta. Para este año, la mirada se dirige hacia el maximalismo: una forma de decorar que recupera el espíritu festivo y permite jugar con más colores, objetos y elementos decorativos.

Este año se utilizaran los árboles de navidad maximalista Foto: Gemini

Por qué el maximalismo vuelve a ser tendencia en la decoración navideña

El maximalismo propone recuperar una Navidad más expresiva y personal. En lugar de limitar la cantidad de adornos para conseguir un resultado limpio, esta tendencia invita a combinarlos y crear composiciones visualmente abundantes.

Este año, el árbol vuelve a ocupar un lugar central, ya que se decorará con moños gigantes, bolas grandes, guirnaldas y adornos de distintos materiales. La clave está en generar capas y sumar elementos que aporten volumen.

También ganan protagonismo los colores. El rojo, verde y dorado continúan siendo opciones clásicas, pero pueden mezclarse con rosa, azul, plateado o tonos más intensos. No es necesario que todos los adornos pertenezcan a una misma colección.

La propuesta tampoco busca una decoración perfectamente uniforme. Parte del atractivo está justamente en combinar piezas nuevas con objetos heredados, recuerdos familiares y adornos que tengan algún significado especial.

Las mesas maximalistas serán la tendencia de este año Foto: Gemini

Cómo decorar el árbol de Navidad con estilo maximalista

Para llevar esta tendencia al árbol no hace falta comprar una decoración completamente nueva. Una buena estrategia es trabajar con diferentes capas y aprovechar los adornos disponibles.

Mezclar tamaños: combinar bolas pequeñas, medianas y grandes ayuda a generar profundidad.

Incorporar cintas: pueden colocarse entre las ramas para aportar movimiento y volumen.

Sumar moños grandes: funcionan como puntos de atención y permiten darle mayor presencia al árbol.

Combinar colores: no es necesario limitarse a una única gama cromática.

Jugar con las texturas: madera, vidrio, tela, metal y materiales brillantes pueden convivir.

Agregar figuras: estrellas, campanas, animales, flores y personajes navideños ayudan a romper la uniformidad.

Completar los espacios vacíos: el objetivo es que el árbol tenga una apariencia abundante sin perder cierta organización.

Para conseguir una decoración maximalista, distintos sectores del hogar pueden incorporar pequeños grupos de elementos que mantengan una conexión visual. La mesa navideña es uno de los lugares donde más fácilmente puede aplicarse esta estética. Vajilla especial, copas, servilletas, velas, centros de mesa y pequeños adornos permiten crear una composición más elaborada.

El color que conquistará la Navidad. Foto: Gemini

En la entrada, una corona abundante puede convertirse en el primer elemento decorativo. Las guirnaldas también pueden recorrer una escalera, una repisa o un mueble, mientras que las luces ayudan a sumar calidez durante la noche.

La clave está en decorar con intención y no simplemente acumular objetos. El maximalismo permite más elementos, pero necesita cierta organización para evitar que el ambiente termine viéndose desordenado.