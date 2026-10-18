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Lo dice la química: “El freezer no es lo más rápido para enfriar una bebida; lo mejor es un balde con agua, hielo y un buen puñado de sal”

El truco se hizo viral en las redes sociales. Es ideal para poner en práctica antes de una merienda o cena con amigos. Qué tenés que hacer para lograr tu bebida fría en unos pocos minutos.

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Un freezer con comida congelada
Un freezer con comida congelada. Foto: Imagen creada con IA
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Es verano. Invitaste a amigos a tu casa, pero se te olvidó poner las bebidas en el freezer. Sin embargo, para que queden perfectas habrá que esperar varios minutos. Resultado: todo el proceso genera tanto cansancio que mejor tomarlas a temperatura normal.

Ahora bien, en las últimas horas, se hizo viral un truco que dejó pasmados a los usuarios en las redes sociales. La página de Instagram @quimicaen1minuto sostiene que el freezer “no es la forma más rápida de enfriar una bebida”, ya que puede tardar hasta una hora en llegar a los 5°C. “El freezer enfría muy lento incluso cuando está en 18 grados bajo cero”, indicaron.

El truco perfecto: una bebida fría sin necesidad de freezer

Por este motivo, dieron a conocer un curioso hack que solo cuenta con unos pocos pasos para conseguir que las bebidas se enfríen en muy poco tiempo:

  • Lo primero que habrá que hacer es colocar un balde de agua y hielo. Este proceso tarda 10 minutos.
  • Pero hay más. Si se añade agua, hielo y una pizca de sal, el proceso de enfriamiento de las bebidas tarda solo 2 minutos y medio.

Desde la cuenta explican que la sal puede bajar al agua a 0°C y eso sin congelarse. Sin dudas, un truco de oro para tomar una bebida súper fría acompañada de un buen plato finger food como puede ser una picada o simplemente unos sándwiches gourmet.

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Un freezer con comida congelada
“El freezer enfría muy lento incluso cuando está en 18 grados bajo cero”, indican. Foto: Imagen creada con IA

De todas formas, un dato útil para aquellos que necesitan el freezer y observan que no enfría ningún tipo de comida tampoco en largas horas, es que chequeen lo siguiente: si hay exceso de escarcha, una puerta mal cerrada, sobrecarga o si la ventilación se encuentra bloqueada.

Comidas para acompañar una bebida fría

Si sos de aquellas personas que aman tomar bebidas frías con alcohol o sin alcohol, entonces, también seguro te gustarán los platos gastronómicos para acompañarlos. No todas las comidas son aptas para estas propuestas. Algunas de las recomendaciones pueden ser:

  • Tapas y empanadas: los bastones de mozzarella, las papas calientes o incluso también las rabas son una excelente opción para acompañar con una bebida fría. A esto se suman las empanadas, tan populares en la Argentina. Los gustos más pedidos por los argentinos son las empanadas de carne, pollo, jamón y queso y de verdura.
  • Ensaladas frescas: para los que prefieren los platos fitness, esta es una opción ideal. Pueden contener ingredientes como palta, lechuga, tomates, pollo y lentejas, por ejemplo.
  • Sopas frías y también platos de mar: los famosos “saladitos” de salmón son muy buenos para acompañar una bebida fría. También las sopas frías como el gazpacho andaluz, muy común, por supuesto, en España.
Cervezerías antiguas de Buenos Aires
Ideas de comidas para acompañar una bebida fría en una cena o merienda. Foto: Instagram @cervecerialopez

Las bebidas frías también pueden acompañarse con comida dulce y delicias típicas de nuestro país. Opciones como tartas frutales, brownies, rolls de canela, budines o incluso medialunas pueden sumarse a una merienda de verano con un té helado o café de especialidad frío, que se ha puesto de moda en nuestro país hace no tanto tiempo.

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