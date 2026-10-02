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Fácil de cultivar y resistente al calor: cómo cuidar el romero marino y donde ubicarlo para que florezca en primavera

De hojas similares al romero y una floración que puede durar meses, esta planta se presenta como una gran alternativa para renovar jardines y balcones.

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Cómo cuidar correctamente un romero marino
Cómo cuidar correctamente un romero marino Foto: Pinterest
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La llegada de la primavera trae un sinfín de plantas que florecen y de rincones que comienzan a tomar color. Una de las favoritas, es el exótico romero marino, que ganó protagonismo en los últimos años por su follaje y su resistencia al calor. Aunque su aspecto recuerda al romero que se utiliza en la cocina, se trata de una especie ornamental que se destaca por su capacidad para adaptarse a distintas condiciones y requerir poco mantenimiento.

Su nombre científico es Westringia fruticosa y también se la conoce como romero australiano o romero de costa. Esta planta es originaria de Australia y pertenece a la familia de las lamiáceas, al igual que la lavanda, la salvia y el romero común. Sin embargo, no debe utilizarse como condimento.

La particularidad de esta especie, es que es muy fácil de cuidar, sobre todo si se aprovechan los atributos de la primavera para sacar a flote la floración en todo su esplendor.

Cómo cuidar correctamente un romero marino Foto: Pinterest

Romero marino: cómo es la planta que florece durante meses

El romero marino es un arbusto perenne, de crecimiento compacto y follaje abundante. Sus hojas estrechas, verdes en la parte superior y plateadas en el reverso, le dan una apariencia muy similar a la del romero tradicional.

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Su principal atractivo aparece durante la floración: produce pequeñas flores tubulares que pueden ser blancas, rosadas o de tonos azulados, según la variedad. En primavera y verano suele desplegar su mayor cantidad de flores, aunque en regiones cálidas puede mantenerlas durante buena parte del año.

Por su porte ramificado, es una especie que permite crear borduras, cercos bajos y pequeños conjuntos vegetales. También puede cultivarse en macetas y jardineras, una alternativa para quienes buscan sumar vegetación a balcones, terrazas o patios sin contar con demasiado espacio.

Cómo cuidar correctamente un romero marino Foto: Pinterest

Cuáles son los cuidados principales para que el romero marino florezca

Uno de los motivos por los que esta planta resulta atractiva para los jardines de bajo mantenimiento es su resistencia al calor, al viento y a la sequía moderada, habitual en la época de la primavera y el verano. También tolera la salinidad ambiental, una característica que la vuelve especialmente apropiada para espacios costeros.

Para favorecer su desarrollo, es importante ubicarla en un lugar que tenga sol directo, aunque también puede adaptarse perfectamente a la semisombra. Una exposición demasiado sombreada puede afectar su crecimiento compacto y reducir la cantidad de flores.

El riego de la planta debe ser moderado, ya que durante las primeras semanas después de plantarla, es bueno ofrecerle agua de forma regular para desarrollar mejor sus raíces. Una vez establecida, puede tolerar períodos más prolongados sin riego, aunque es importante evitar que el sustrato se seque por completo durante épocas de calor intenso.

Cómo cuidar correctamente un romero marino Foto: Pinterest

Cómo cultivar romero marino en maceta y mantenerlo saludable

Si se cultiva en maceta, el drenaje es fundamental. El recipiente debe tener orificios en la base y un sustrato que permita eliminar el exceso de humedad, ya que el encharcamiento puede perjudicar sus raíces.

La poda tampoco requiere grandes intervenciones: alcanza con realizar recortes suaves para conservar su forma y retirar ramas secas. Con estos cuidados sencillos, el romero marino puede convertirse en una opción duradera para quienes buscan mantener el jardín verde durante todo el año y disfrutar de sus flores en los meses más cálidos.

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