Los veterinarios coinciden sobre el Boxer: “Estos perros suelen buscar el contacto con sus dueños porque tienen un carácter muy afectuoso y familiar”. Foto: Foto: Gemini

El Boxer es una de las razas de perros que se caracteriza por su carácter afectuoso, juguetón y sociable. Aunque su aspecto musculoso y su expresión atenta pueden transmitir una imagen de perro serio y protector, los veterinarios aseguran que disfruta especialmente de la compañía humana y suele desarrollar un vínculo estrecho con su familia.

Una de las características más marcadas del Boxer es precisamente su necesidad de interacción con las personas. El American Kennel Club señala que son perros que prosperan alrededor de la gente, especialmente de quienes quieren, y que pueden pasar tanto tiempo jugando como descansando cerca de sus dueños. También los describe como afectuosos, divertidos y deseosos de complacer.

Por qué el Boxer busca tanto a sus dueños

El comportamiento tiene relación con el temperamento de la raza. El Boxer fue desarrollado como perro de trabajo y, con el tiempo, también se consolidó como perro de compañía y guardián familiar. Por eso, la cercanía con las personas forma parte de algunas de las características que históricamente se buscaron en estos animales. El estándar de temperamento del AKC lo describe como sociable, afectuoso y valiente frente a situaciones de amenaza.

El boxer es una raza que busca el afecto de su dueño. Foto: Foto: Gemini

Esto puede verse en situaciones cotidianas: un Boxer puede seguir a su dueño de una habitación a otra, acostarse cerca de sus pies, buscar juegos o acercarse para recibir caricias. El AKC incluso señala que una de las características más destacadas de la raza es su deseo de recibir afecto humano.

Un perro afectuoso, pero también muy activo

Que el Boxer disfrute del contacto humano no significa que sea un perro tranquilo durante todo el día. Por el contrario, se trata de una raza activa, inteligente y con bastante energía, por lo que necesita ejercicio diario y actividades que le permitan mantenerse estimulado. El AKC advierte que una familia que incorpore un Boxer debe estar preparada para cubrir sus necesidades de actividad física.

El juego también ocupa un lugar importante en su comportamiento. Su carácter puede mantenerse especialmente vivaz incluso durante la adultez, y la combinación entre energía, sociabilidad y entusiasmo hace que muchas veces busque participar de las actividades de la familia en lugar de permanecer aislado.

También puede tener un fuerte instinto de protección

El carácter afectuoso del Boxer convive con otra característica de la raza: su instinto protector. El AKC lo describe como un perro paciente y protector, capaz de desempeñarse como guardián de la familia. También señala que puede mostrarse atento frente a personas desconocidas y actuar con valentía si percibe una amenaza.

Por eso, que un Boxer permanezca cerca de sus dueños no necesariamente significa que esté buscando únicamente caricias. En determinados contextos, esa cercanía también puede formar parte de su comportamiento social y de su tendencia a mantenerse atento a lo que ocurre a su alrededor.

La importancia de la socialización

Como sucede con cualquier raza, el comportamiento de un Boxer no está determinado únicamente por su genética. La socialización, el aprendizaje y las experiencias individuales también influyen en la forma en que cada perro se relaciona con las personas y con otros animales. El AKC explica que el temperamento corresponde a una predisposición natural, pero que ciertos comportamientos pueden modificarse mediante la exposición y el aprendizaje.

Por eso, un Boxer puede ser muy afectuoso con su familia y, al mismo tiempo, necesitar una educación adecuada para aprender a canalizar su energía y relacionarse correctamente con diferentes personas y situaciones. La socialización temprana y el entrenamiento son recomendados para ayudar a que desarrolle un comportamiento equilibrado.