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El árbol de Navidad con figuras de Papá Noel pasó de moda: los adornos que ganan lugar en la decoración de 2026

Las nuevas propuestas apuestan por piezas de madera, fieltro y vidrio, con combinaciones de texturas y colores que renuevan la decoración navideña.

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El árbol de Navidad con figuras de Papá Noel pasó de moda.
El árbol de Navidad con figuras de Papá Noel pasó de moda. Foto: Gemini
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Las clásicas figuras de Papá Noel ya no son las protagonistas indiscutibles del árbol de Navidad. Para las fiestas de 2026, la decoración se volcó hacia una mezcla de materiales, texturas y tamaños, buscando un estilo más personal y menos uniforme en cada casa.

Entre las alternativas que ganaron terreno se destacan los adornos de madera, fieltro y vidrio, que suman variedad visual sin necesidad de recargar todas las ramas. Las piezas artesanales y los detalles con acabados naturales se impusieron en las tendencias de la temporada, aportando calidez y originalidad.

Qué adornos renovaron el árbol de Navidad en 2026

Las estrellas de madera, figuras textiles, campanitas y pequeños animales decorativos son algunas de las opciones preferidas para actualizar el arbolito. También se destacan los adornos inspirados en el bosque y los motivos de galletas de jengibre, que aportan un toque lúdico y acogedor.

Las piezas de vidrio sumaron delicadeza y reflejaron la luz de las guirnaldas, mientras que los moños de terciopelo en tonos bordó, verde oscuro, crema o marrón permitieron sumar volumen y elegancia, alejándose de la clásica esfera navideña.

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árbol de Navidad
El árbol de Navidad con muchas decoraciones en colores neutros. Foto: Magnific

La combinación de materiales como tela, madera y vidrio ayudó a crear contraste y evitar una decoración monótona, logrando árboles con más personalidad y estilo propio.

Cómo combinar los adornos para un árbol navideño actual

La clave para lograr un árbol moderno estuvo en elegir una paleta de dos o tres colores y repetirla en los distintos adornos. Por ejemplo, la madera se combinó con beige y verde oscuro, mientras que el vidrio transparente se lució junto a tonos blancos y luces cálidas.

Las figuras de Papá Noel no desaparecieron por completo: pudieron convivir con las nuevas tendencias siempre que formaran parte de una decoración coherente. El objetivo fue evitar la uniformidad y animarse a mezclar formas, tamaños y materiales para que el árbol reflejara la personalidad de cada familia.

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