comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El árbol de Navidad con fotos familiares pasó de moda: la tendencia que prioriza el diseño refinado y la elegancia

La nueva propuesta antepone la estética y la integración con el living, con adornos elegidos según colores y materiales del ambiente.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El árbol de Navidad con fotos familiares pasó de moda
El árbol de Navidad con fotos familiares pasó de moda, según las tendencias para este año. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El clásico árbol de Navidad repleto de fotos familiares y recuerdos personales quedó en el pasado, según la moda: la tendencia para 2026 pone el foco en el diseño, la elegancia y la armonía visual. Ahora, el arbolito se transforma en una pieza clave de la decoración del living, con una estética pensada para acompañar el estilo del ambiente y sumar sofisticación a las fiestas.

Según las tendencias, la clave está en dejar de lado la acumulación de objetos sentimentales y apostar por una composición ordenada, donde los adornos, las luces y la estructura del árbol sigan una línea estética definida. Así, el árbol deja de ser solo un espacio para recuerdos y pasa a ser un elemento decorativo que realza el interior del hogar.

Cómo es la tendencia para decorar el árbol de Navidad en 2026

La propuesta de este año invita a elegir una estética clara antes de empezar a decorar. En vez de mezclar souvenirs, fotos y adornos de distintos estilos, se busca una composición visual coherente, con piezas que compartan colores, materiales y terminaciones.

Entre las opciones más elegidas aparecen los árboles de líneas minimalistas, decoraciones sobrias y adornos seleccionados para mantener una identidad visual. Según la revista especializada Homes & Gardens, en octubre de 2026 se consolidó el interés por diseños navideños más refinados, con estructuras alternativas que se integran a la ambientación general del hogar.

Contenido Recomendado

El árbol de Navidad con figuras de Papá Noel pasó de moda:los adornos que ganan lugar en la decoración para este año

El árbol de Navidad con figuras de Papá Noel pasó de moda.

El vestido rojo para Navidad ya pasó de moda:cuál es el color que marcará tendencia para estas Fiestas 2026 por ser más elegante

El vestido rojo para Navidad pasó de moda: cuál es el color que marcará tendencia para estas fiestas 2026 por ser más elegante.
árbol de Navidad
La nueva tendencia de 2026 que incorpora materiales naturales. Foto: Magnific

El secreto: combinar el árbol con el estilo del living

Para lograr este efecto, es fundamental observar los colores y materiales predominantes en el ambiente. Si el living tiene muebles de madera y tonos cálidos, los adornos dorados, crema o marrones son ideales. En espacios modernos, el blanco perlado, el plateado y los tonos neutros aportan un aire contemporáneo.

La iluminación también juega un papel clave: las luces cálidas generan un clima acogedor, mientras que una distribución equilibrada de los adornos permite que la forma del árbol se luzca. No se trata de poner menos elementos, sino de elegirlos con un criterio estético común.

Menos recuerdos, más diseño: el árbol como protagonista del ambiente

El nuevo enfoque propone pensar el árbol como parte del diseño interior, no solo como un resumen de la historia familiar. La forma, la altura, el volumen de las ramas y la ubicación en el living pasan a ser tan importantes como los adornos.

Las fotos y objetos personales pueden reservarse para otros rincones de la casa. Así, el árbol gana una identidad visual propia y se convierte en uno de los puntos centrales de la decoración durante toda la temporada festiva.

NavidadDecoraciónEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de propiedad privada:qué cambiaría en desalojos, expropiaciones y tierras rurales

Sesión en la Cámara de Diputados.

Javier Milei acusó públicamente al grupo Clarín en España

Diputados aprobó la Ley de Tierras y deberá volver al Senado

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

Economía

La actividad económica se estancó en agosto y cayó 1,7% en el último año, según el INDEC

Actividad económica, industria, NA

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Internacionales

Donald Trump insultó a dos periodistas mujeres en la Casa Blanca:llamó “tonta” a una reportera de CNN y “estúpida” a otra de ABC News

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One.

Usaron una identidad robada para importar 2.772 bachas y 543 radiadores de China, pero la CBP incautó todo

Midterm elections en USA:cuándo se vota y dónde hay que registrarse para participar en California, Nueva York, Florida y Texas

Zelenski dispuesto a ceder territorio de Ucrania a Rusia:“Es la forma real de poner fin a esta guerra”