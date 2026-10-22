El árbol de Navidad con fotos familiares pasó de moda: la tendencia que prioriza el diseño refinado y la elegancia

El árbol de Navidad con fotos familiares pasó de moda, según las tendencias para este año. Foto: Gemini

El clásico árbol de Navidad repleto de fotos familiares y recuerdos personales quedó en el pasado, según la moda: la tendencia para 2026 pone el foco en el diseño, la elegancia y la armonía visual. Ahora, el arbolito se transforma en una pieza clave de la decoración del living, con una estética pensada para acompañar el estilo del ambiente y sumar sofisticación a las fiestas.

Según las tendencias, la clave está en dejar de lado la acumulación de objetos sentimentales y apostar por una composición ordenada, donde los adornos, las luces y la estructura del árbol sigan una línea estética definida. Así, el árbol deja de ser solo un espacio para recuerdos y pasa a ser un elemento decorativo que realza el interior del hogar.

Cómo es la tendencia para decorar el árbol de Navidad en 2026

La propuesta de este año invita a elegir una estética clara antes de empezar a decorar. En vez de mezclar souvenirs, fotos y adornos de distintos estilos, se busca una composición visual coherente, con piezas que compartan colores, materiales y terminaciones.

Entre las opciones más elegidas aparecen los árboles de líneas minimalistas, decoraciones sobrias y adornos seleccionados para mantener una identidad visual. Según la revista especializada Homes & Gardens, en octubre de 2026 se consolidó el interés por diseños navideños más refinados, con estructuras alternativas que se integran a la ambientación general del hogar.

La nueva tendencia de 2026 que incorpora materiales naturales. Foto: Magnific

El secreto: combinar el árbol con el estilo del living

Para lograr este efecto, es fundamental observar los colores y materiales predominantes en el ambiente. Si el living tiene muebles de madera y tonos cálidos, los adornos dorados, crema o marrones son ideales. En espacios modernos, el blanco perlado, el plateado y los tonos neutros aportan un aire contemporáneo.

La iluminación también juega un papel clave: las luces cálidas generan un clima acogedor, mientras que una distribución equilibrada de los adornos permite que la forma del árbol se luzca. No se trata de poner menos elementos, sino de elegirlos con un criterio estético común.

Menos recuerdos, más diseño: el árbol como protagonista del ambiente

El nuevo enfoque propone pensar el árbol como parte del diseño interior, no solo como un resumen de la historia familiar. La forma, la altura, el volumen de las ramas y la ubicación en el living pasan a ser tan importantes como los adornos.

Las fotos y objetos personales pueden reservarse para otros rincones de la casa. Así, el árbol gana una identidad visual propia y se convierte en uno de los puntos centrales de la decoración durante toda la temporada festiva.