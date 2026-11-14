Por qué recomiendan frotar medio limón por la canilla de la cocina y qué efecto tiene. Foto: Foto: Gemini

La canilla de la cocina es uno de los elementos más usados en la casa y, con el tiempo, suele acumular manchas de agua, restos de jabón y sarro que opacan su aspecto. Aunque existen productos específicos para limpiarla, hay un método casero que aprovecha un ingrediente común: el limón.

Frotar medio limón sobre la superficie puede ayudar a desprender algunas marcas y devolverle parte del brillo. El secreto está en el ácido cítrico del jugo, que ayuda a disolver los depósitos de cal que deja el agua.

Sin embargo, no todas las griferías reaccionan igual. Antes de probar este truco, es clave saber cómo aplicarlo y en qué materiales conviene evitarlo.

El limón ayuda a eliminar el sarro de la canilla. Foto: Unsplash.

Para qué sirve el limón en la limpieza de la canilla

El principal beneficio de este método es aprovechar la acidez natural del limón para combatir las marcas que aparecen por el contacto constante con el agua.

Entre sus efectos se destacan:

Elimina el sarro superficial: el ácido cítrico puede disolver parte de los depósitos minerales.

Recupera el brillo: al quitar las manchas blanquecinas, la superficie vuelve a lucir limpia.

Desprende restos de jabón: la acidez facilita la limpieza de residuos acumulados.

Neutraliza olores: el aroma cítrico deja sensación de frescura en la pileta.

Cómo limpiar la canilla con limón paso a paso

Para aplicar este truco solo se necesita un limón fresco y un paño suave.

Cortar el limón por la mitad: elegir una pieza fresca y retirar las semillas. Frotar suavemente: pasar la pulpa sobre las zonas con manchas de agua o depósitos minerales. Dejar actuar uno o dos minutos: permitir que el jugo entre en contacto con la suciedad, siempre que el fabricante del grifo permita el uso de productos ácidos. Enjuagar con abundante agua: retirar todos los restos de limón para evitar que el ácido quede sobre el material. Secar con un paño de microfibra: terminar la limpieza para evitar nuevas marcas y recuperar el brillo.

No hace falta presionar demasiado ni repetir el procedimiento muchas veces. Si las manchas persisten, lo mejor es usar un producto específico para el material de la canilla.

Qué materiales toleran el limón y cuáles hay que evitar

Antes de aplicar limón, es fundamental identificar el material y el acabado de la grifería, porque no todas las superficies toleran productos ácidos.

Acero inoxidable: puede soportar una limpieza breve con limón diluido, aunque siempre conviene consultar las indicaciones del fabricante.

Cromo: requiere precaución, ya que algunos acabados pueden deteriorarse con la exposición a ácidos.

Latón: no se recomienda aplicar limón directamente, porque puede alterar su terminación.

Acabados negros, dorados o pintados: es mejor evitar este método, ya que el ácido puede provocar decoloraciones o daños.

También hay que evitar el uso de limón sobre mármol, piedra natural u otras superficies sensibles a los ácidos.