El limonero en noviembre: los 3 cuidados para que los frutos crezcan y lleguen sanos al 24 de diciembre Foto: Gemini

Con la llegada de noviembre y el calor, el limonero entra en una etapa decisiva para el desarrollo de sus frutos. El árbol requiere condiciones adecuadas para que los limones que ya están formados continúen creciendo y lleguen sanos al 24 de diciembre. Aunque no existe un método infalible para asegurar una cosecha abundante antes de Navidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) destacó tres cuidados fundamentales para evitar inconvenientes y mantener la planta saludable.

El organismo puso el foco en el riego regular, el drenaje del suelo y el control sanitario. Estos aspectos son clave para prevenir el estrés de la planta y la caída prematura de flores y frutos.

Cómo regar el limonero en primavera sin provocar estrés hídrico

Durante los meses de calor, el limonero necesita agua suficiente para atravesar las etapas de crecimiento. La falta de humedad puede provocar estrés hídrico y favorecer la caída de flores y frutos pequeños.

Por eso, conviene realizar riegos profundos y controlar la humedad del suelo antes de volver a regar. La frecuencia depende del tamaño del árbol, el tipo de tierra, las temperaturas y si está plantado en el jardín o en una maceta.

El limonero es especial para sus cuidados. Foto: Gemini

Según una ficha técnica del INTA de febrero de 2026, para ejemplares de más de cinco años en Luján de Cuyo, el riego estival puede llegar a los 100 litros por planta, dos veces por semana. Es una referencia regional, no una cantidad que deba aplicarse en todos los hogares.

El drenaje y la prevención de daños por exceso de agua

Regar más no significa cuidar mejor el limonero. Cuando el suelo permanece saturado, las raíces pueden quedarse sin oxígeno y comenzar a deteriorarse. El exceso de humedad también puede provocar amarillamiento de las hojas, marchitez y caída de flores y frutos.

Para evitarlo, es importante que la tierra tenga buen drenaje y que el agua pueda escurrir después de cada riego. Si el árbol está en una maceta, hay que comprobar que tenga orificios en la base y que no quede agua acumulada en el plato.

El INTA recomienda suelos profundos y bien drenados para el desarrollo del limonero. Antes de aumentar la cantidad de agua, conviene revisar cómo responde la tierra.

Control de plagas: qué revisar en hojas y tallos

Con el calor, también es fundamental controlar el estado general de la planta. Entre las plagas que pueden afectar al limonero están las cochinillas, los pulgones y la mosca blanca.

Una revisión periódica permite detectar señales como pequeños insectos, manchas, hojas deformadas o una sustancia pegajosa sobre la superficie. Si aparecen, es conveniente identificar primero el problema y elegir un tratamiento adecuado para esa plaga, en lugar de aplicar productos sin saber qué está afectando al árbol.

El INTA recomienda prestar atención a estas plagas durante la primavera y el verano, además de favorecer la aireación de la copa y retirar las partes dañadas cuando corresponda.

¿Es posible tener muchos limones para Navidad?

Los cuidados de noviembre ayudan a que los frutos que ya están en el árbol continúen desarrollándose en buenas condiciones. Sin embargo, no existe un truco que permita acelerar la producción y garantizar una gran cantidad de limones para el 24 de diciembre.

El momento de floración, la formación de los frutos, la variedad del árbol y las condiciones climáticas influyen en el resultado. Por eso, lo más importante en estas semanas es evitar tanto la falta como el exceso de agua, controlar las plagas y no someter al limonero a intervenciones bruscas.