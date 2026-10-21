En 2018, un expedicionario dejó su cámara sobre el hielo de la Antártida: 8 años después, explican cómo dos pingüinos grabaron un video de 33 segundos

El Programa Antártico Australiano recomienda mantener una distancia de 50 metros de los pingüinos emperador. Foto: Google Gemini.

Dos pingüinos emperador protagonizaron una escena inesperada en la Antártida cuando encontraron una cámara que el expedicionario australiano Eddie Gault había dejado sobre el hielo. Uno de los animales movió el dispositivo y ambos quedaron filmados en primer plano, en una secuencia difundida el 8 de marzo de 2018 por la División Antártica Australiana que se hizo conocida como una curiosa selfie.

Cómo dos pingüinos emperador terminaron grabándose frente a una cámara

La secuencia comenzó cuando uno de los ejemplares se acercó al dispositivo que estaba sobre el hielo. Después de observarlo, el animal lo movió con una pata y modificó su posición, de manera que el objetivo quedó orientado hacia arriba.

Ese movimiento permitió registrar una perspectiva poco habitual. El pingüino apareció frente a la lente y, segundos después, otro ejemplar se sumó a la escena, mientras ambos movían la cabeza y observaban la cámara desde distintos ángulos.

Las imágenes, de aproximadamente 33 segundos, fueron difundidas internacionalmente como una selfie de pingüinos. Sin embargo, las aves no activaron la grabación: la cámara ya estaba filmando cuando se acercaron y modificaron su posición.

La autenticidad del registro está respaldada por el Programa Antártico Australiano, que publicó las imágenes originales, y por las coberturas realizadas en marzo de 2018 por ABC Australia y The Guardian.

Dónde ocurrió la inesperada escena y quién dejó la cámara

El episodio ocurrió en Auster Rookery, una colonia reproductiva de pingüinos emperador situada a unos 50 kilómetros de la estación científica australiana Mawson, en la Antártida oriental.

Eddie Gault, expedicionario del programa antártico australiano, había colocado su cámara sobre el hielo durante una visita a la colonia. Los animales se aproximaron al equipo y uno de ellos lo movió, permitiendo registrar sus rostros desde una perspectiva cercana.

Los pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri) utilizan estos ambientes para reproducirse durante el invierno antártico. Foto: Google Gemini.

Auster es una colonia ubicada sobre hielo marino, en una zona protegida parcialmente por grandes icebergs. Los pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri) utilizan estos ambientes para reproducirse durante el invierno antártico.

La publicación original del 8 de marzo de 2018 permite establecer la antigüedad del episodio. Aunque las imágenes vuelvan a circular en redes sociales, el video corresponde a un registro difundido hace más de ocho años.

Por qué los pingüinos emperador se acercan a los objetos desconocidos

pueden acercarse por iniciativa propia a los visitantes . La curiosidad de los pingüinos emperador volvió a quedar documentada en la misma región años después. En una crónica oficial publicada el 14 de agosto de 2026, Dave Buller, responsable de la estación Mawson, describió cómo estos animales

Según explicó Buller, los expedicionarios utilizan teleobjetivos para fotografiar a las aves desde lejos y reducir las molestias sobre las colonias . Sin embargo, algunos ejemplares abandonan momentáneamente el grupo para aproximarse a los observadores.

El Programa Antártico Australiano recomienda mantener una distancia de 50 metros de los pingüinos emperador . Cuando los animales se acercan espontáneamente, las indicaciones oficiales establecen que las personas deben permanecer quietas y en silencio hasta que se alejen.

interacción espontánea entre dos pingüinos emperador y una cámara colocada en su entorno. Las observaciones de 2026 ofrecen un antecedente para comprender el comportamiento registrado por Gault en 2018. El video conserva su valor como documento de unaentre dos pingüinos emperador y una cámara colocada en su entorno.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.